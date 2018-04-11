Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Sedef hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Sedef hastalığında lekeler genellikle kaşıntısız olduğundan hastayı sadece görünüş açısından rahatsız eder. Lekeler ilaçlarla geçse bile bir süre sonra yeniden gözlenebilir. Bazı hastalarda sedef hastalığı bir eklem iltihabıyla birlikte görülmektedir. Hastalık, ömür boyu birkaç cilt lekesiyle sınırlı kalabileceği gibi bütün vücuda yayılıp diğer hastalarında eklenmesi ve hastanın durumun kötüleşmesine kadar varan eklem iltihaplarına yol açabilir. Sedef hastalığında kalıtsal etkilerin belirleyici bir rolü olduğu uzmanlar tarafından ifade edilmektedir fakat kalıtım yoluyla doğrudan hastalığın kendisinin değil hastalığa karşı bir yatkınlığın geçtiği düşünülmektedir. Sedef hastalığı olan kişilerin çocukları veya akrabaları arasında hastalığın bulunma olasılığı, diğer kişilerden daha yüksektir.

Sedef hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Sedef hastalığı olanların akrabalarının yüzde 6.4'ünde hastalık başlangıç evresindedir. Sedef hastalığı; çocuklar ve yaşlılarda ender olarak görülmekle birlikte çoğunlukla 20 ile 50 yaş aralığındaki kişilerde başlar. Sedef hastalığının tedavisi hastanın genel sağlığı, yaşı, yaşam tarzı ve sedefin çeşidi, yaygınlığı ve hastanın daha önce gördüğü tedaviler göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Nemlendirici krem ve losyonlar deri üzerindeki pulların ortadan kaldırılmasına ve kaşıntının kontrol edilmesine yarar sağlar.

Krem ve losyon, şampuan şeklinde direkt olarak deriye uygulanır. Sedef hastalığı tedavisinde cerrahi müdahalelerin dışında ilaçlar en sık kullanılan tedavi yöntemleridir. Sedef hastalığına yatkınlık hastanın ömür boyu taşıdığı bir durum olmakla birlikte sedef lezyonlarının kaybolmasını sağlayan hem yüzeysel hem sistemik çok farklı tedaviler aylar hatta yıllar sürer sonucunda da iyileşmeleri sağlayabilir.

Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Diz ve dirsekler sedef hastalığının en klasik yerleşim alanlarıdır, bazen sadece diz ve bazen sadece dirsek sedef hastalığının yuvalandığı alanlardır. Sedef hastalığının en sık ve klasik belirtileri arasında deride kırmızı, üzeri daha kalın daha yapışık kepekli izler çıkmasıdır hatta o kepeklerin renginin sedefimsi olması nedeniyle hastalığın adı sedef hastalığı olarak anılmaktadır. Sedef hastalığın bilimsel adı ise Psoriasis'dir. Sedef hastalığının çok sık yerleştiği bölgelerden biri de saçlı deridir. Burada da egzamayla belirtileri karışmaktadır. Sedef hastalığı yüzde görülmez; uzmanlara göre sedef hastalığının yüzde görülme oranı çok düşüktür. Sedef hastalığı gövde bölgesinde, kalça bölgesinde, kuyruk sokumunda da görülebilir. Sedefin şiddeti de kepeklerin ve kırmızılığın kalınlaşması, kabuğun kalınlığıyla da ilişkilidir.

Uzman doktorlar sedef hastalığının tıbbi olarak tam anlamıyla nedeninin bilinmediğini ifade etmektedirler. Vatandaşların sorularından bir diğeri ise "Sedef hastalığı bulaşıcı mıdır?" sorusudur. Uzmanlar, sedef hastalığının bulaşıcı olmadığını ifade etmektedirler.