Cildinizde oluşan koyu lekelerden anında kurtulacaksınız!

Bir pirinç maskesi cildinizi nazikçe temizleyebilir, nemlendirebilir ve cilt tonunuzu aydınlatabilir. Ancak lekeler için pirinç maskesini tanelerle kullanamazsınız. Cilt lekeleri için pirinç maskesi tarifinde pirinç tanelerini kullanmak yerine pirincin suyunu ve pirinç ununu kullanabilirsiniz. Cilt lekelerinizi gidermek için artık kaplıcalara gitmenize ve çeşitli kimyasalları kullanmanıza gerek kalmayacak. Birazdan vereceğimiz pirinç maskesi tarifi ile cilt lekelerinizi giderebileceksiniz.





İşte evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz pirinç maskesi tarifi…

Pirinç Suyu maskesi

1. aşama

Bir kaseye 1/2 fincan pirinç dökün. Kabın yarısı dolacak şekilde sıcak su ilave edin. Ve bir kaşıkla iyice karıştırın.

2. aşama:

Pirincin suyu çıkana kadar iyice karıştırın. Pirincin suyunun çıkması için 30 dk bekletin. Daha sonra pirinci suyundan ayırmak için bir bardaktan ve elekten yardım alın.

3. aşama:

Maskenizi kullanmak için kağıt havlu seçin. Kağıt havlunun göz ve ağız kısımlarını kesin. Daha sonra kağıt havlunuzu pirinç maskesinin içerisinde batırın.

4. aşama:

Kâğıt havluyu pirinç maskesinden çıkartın ve dikkatlice sıkın. Kağıt havluyu yüzünüzde 15 dk boyunca bekletin. 15 dk sonunda fazlalığı pamuk yardımıyla alın.

Pirinç unlu pirinç maskesi

1. aşama:

Bıçakla küçük bir patatesi soyun ve patatesleri rendeleyin.

2. aşama:

Rendelemiş olduğunuz patateslerin suyunu bir kaseye sıkın.

3. aşama:

Patates suyuna pirinç unu ekleyin, her seferinde bir tutam pirinç unu ilave edin. Pirinç suyunun macun kıvamına gelmiş olması gerekir. Macun kıvamına gelene kadar pirinç suyuna pirinç unu ekleyebilirsiniz.

4. aşama:

Macun kıvamına gelen pirinç maskesini yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 15 dk beklettikten sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Malzemeler

1/2 bardak pirinç suyu

Kase

Rendelenmiş patates

Sütlü pirinç maskesi tarifi

1) Bir avuç pirinci öğütün.

2) Bir çay bardağı kadar sütü elde ettiğiniz toza ekleyin. Kıvamının maske olarak uygulanabilecek şekilde ayarlanması için karıştırarak dökün.

3) Macunu yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve 20-30 dakika bekleyin.

4) Ilık su ile maskeyi durulayın.

Her hafta birkaç defa bu tarifleri uyguladığınızda 1 ay içerisinde cildinizin daha beyaz ve canlı görüneceğini fark edeceksiniz.

Pirinç suyu veya maskesi sadece cildinizi beyazlatmaz, aynı zamanda kırışıkları da azaltıcı özellik gösterir.

PİRİNÇ MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Pirinç tozu, pişmemiş pirinçlerin öğütülmesiyle meydana getirilir. Öğütülmüş pirinçlere süt veya su eklenerek bir macun kıvamı verilir. Bu karışın yüz maskesi olarak kullanılır.



Pirinç suyu ise oldukça değerli bir sudur ve pirinçlerin içerisinde bekletilmesiyle hazırlanır.

PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ CİLDİ NASIL BEYAZLATIR?

Pirinç, bol miktarda PABA denilen bir madde içerir. PABA yani "para aminobenzoik asit" cildin güneşten korunmasını sağlar. Bu enzim besin maddeleri yoluyla alındığında C vitamini seviyenizi artırır.

Pirinç aynı zamanda diğer 2 güneş koruyucu madde içerir: ferulik asit ve allantoin. Ferulik asit antioksidan bir maddedir. Bilim adamları ferulik asitin C ve E vitaminine eklendiğinde güneş koruma kapasitesinin 2 kat arttığını ortaya çıkarmıştır. Allantoin ise anti-enflamatuar özelliğe sahiptir.