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Dünyanın ilk ‘penis ve testis torbası’ nakli

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Giriş Tarihi: 25.4.2018
Dünyanın ilk ‘penis ve testis torbası’ nakli
ABD'nin Maryland eyaletindeki Baltimore kentinde 'da bombayla yaralanmış bir askere dünyanın ilk "penis ve testis torbası nakli" ameliyatı yapıldı. Johns Hopkins Hastanesi'nde 26 Mart'ta 14 saatte yapılan ameliyatta ölen bir bağışçının penisini, testis torbasını ve karın duvarının bir kısmını askere nakletti. Gazetecilere konuşan profesör W.P. Andrew Lee "Onun normale yakın üriner ve cinsel işlevlerini tamamen iyileştikten sonra yeniden kazanacağı konusunda iyimseriz" dedi. Bunun şu ana kadarki en karmaşık olduğu belirtiliyor. Askerin birkaç yıl önce Afganistan'daki görevinde bir patlayıcıya basarak penis, testis torbası ve yumurtalıklarını kaybettiği de açıklandı. Ancak ölen bağışçının yumurtalıkları etik kaygılar nedeniyle hastaya nakledilmedi.

İYİLEŞMESİ BİR YILI BULACAK
Adı açıklanmayan hasta ise açıklamasında "Kabul edilmesi zor bir yaralanmaydı. Uyandığımda, nihayet kendimi daha normal biri gibi hissettim. Kendime daha güvenli hissettim" dedi. Bu hafta taburcu edilmesi beklenen hastanın tamamen iyileşmesinin 6-12 ay sürebileceği vurgulandı. Öte yandan son naklin dünyada başarılı olan 4'üncü penis nakli olduğu belirtildi.
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