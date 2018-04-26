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Bu yağı sürdüğünüzde dökülen saçlar geri çıkıyor

ile ilgili birçok araştırma bulunsa da bu araştırma hepsini rafa kaldıracak cinsten. Hemen her evde bulunan bu yağın saç çıkardığı anlaşıldı. Saç dökülmesi ile ilgili yaşanan problemleri ortadan kaldıracak bu çalışma, görünümünden memnun olmayan birçok insana umut oldu. İşte dökülen saçları tekrar çıkaran yağ ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 10.4.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 09:53
Bu yağı sürdüğünüzde dökülen saçlar geri çıkıyor

BİNLERCE SAÇ KÖKÜ

kadınlarda ve erkeklerde her yaşta ortaya çıkabilen bir sorundur. Saç dökülmesi, çoğunlukla orta yaştan sonra ortaya çıkar ve hızla ilerler. Önlem alınmaması durumunda kellik sorunuyla karşılaşılır. Bilimsel olarak yapılan bu çalışma, saç dökülmesini durduran ve saç köklerinin beslenerek tekrar çıkmasını sağlayan bir yağ olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, patates kızartmak için kullanılan yağa eklenen bir maddenin, saç kökü üretimini artırdığını tespit etti.Bir araştırmaya göre, Japonya'daki Yokohama Ulusal Üniversitesi araştırmacıları, patates kızartmak için kullanılan yağın içine eklenen "dimetilpolisiloksan" isimli kimyasalın saç kökü üretimine yardımcı olduğunu saptadı.

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Bu yağı sürdüğünüzde dökülen saçlar geri çıkıyor
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