Göz altı torbaları başka hastalıkların habericisi olabilir!

Dr. Sevgi Ekiyor, "Gözlerin altında hafif şişkinlik şeklinde ortaya çıkan göz altı torbaları yaşın ilerlemesine bağlı olarak daha yaygın görülür. Yaşlanmaya bağlı olarak göz kapaklarınızın destekleyen kaslarda ve göz çevresindeki dokularda zayıflama meydana gelir. Gözlere ve göz kapaklarına destek görevi gören yağ bezlerinde zamanla gevşeme meydan geldiğinden aşağı doğru sarkar ve şişkin görünürler. Ayrıca oluşan boşluğa sıvılar da birikip şişkinliği arttırabilir" dedi.

GÖZ ALTI TORBALANMASININ BELİRTİLERİ;

İşlem sonrası 3-10 gün sürecek kişinin biyolojik yapısına göre değişen ödem ve giriş yerlerinde hafif morluk görülebildiğini ifade eden Dr. Ekiyor, "Sonuçlar 2-4 ay arasında oturacaktır her geçen gün gözaltının gerildiğine torbanın küçüldüğüne tanık olacaksınız. 3 hafta hamam sauna solaryum buharlı cilt bakımını yasaklıyoruz ve bol su içmenizi öneriyoruz. Göz altı torbalanmasının belirtileri; Göz altlarında hafif şişlik, Sarkmış ya da gevşek cilt, koyu renkte halkalar. Göz altı torbalarının dereceleri; Tip-1: Göz altlarında hafif derecede yağ birikimi görülebilir, belli-belirsizdir. Tip-2: Göz altlarında yarım halka görünümünde yağ birikimi görülebilir, fark edilebilir derecededir. Tip-3: Oldukça belirgin olan göz altı torbaları yarım halka şeklindedir. Gözlerin oldukça yorgun olduğu gözlenir" diye konuştu.

CİLT ÜZERİNDE HAFİF BİR ISI...

Mikro iğneler vasıtasıyla cildin derinliklerine kontrollü bir şekilde ısı ve radyofrekans uygulanmasına dayanan Agnes RF göz altı torbası tedavisi göz altında ki yağ hücrelerinin küçülmesini sağladığını kaydeden Dr. Ekiyor, "Kolajen üretimini tetikler. Bu sayede cilt, gergin bir hal alır. Agnes RF uygulamasında ağrı ya da acı hissetmezsiniz. Cilt üzerinde hafif bir ısı ve toplu iğne ucu batması kadar bir his duyulur. Göz altı torbalarında iyileşme, tedaviden 1 - 2 ay sonra gözlemlenmeye başlar. Etkileri 3 ila 5 yıl arasında sürmektedir. Sonrasında tedavi tekrarlanabilir" şeklinde konuştu.