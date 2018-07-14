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En ideali haftada üç kez iki top

demek, mutluluk demektir. Yaz aylarının vazgeçilmez ve aynı zamanda en doyurucu tatlısı olan dondurmayı kontrollü tüketmelisiniz. Kilo sorununuz yoksa haftada iki-üç kez ikişer top tüketebilirsiniz

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
En ideali haftada üç kez iki top dondurma
Çikolatalı, vanilyalı, limonlu, çilekli, kavunlu ve daha niceleri... , hiç kuşkusuz özellikle sıcak yaz günlerinin en favori tatlısı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, dondurmanın sekiz faydasını anlattı...
1. Diş sağlığı için önemli Dondurma, içeriğindeki sütten dolayı tam bir kalsiyum deposudur. Kalsiyum da kemik ve diş sağlığımız için çok önemli. Kalsiyum kemikleri güçlendiriyor, dişleri koruyor ve diş etlerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Yaş gruplarına göre farklı kalsiyum ihtiyacına sahibiz. Yetişkin kişilerde bu değer 1000-1200 mg kadar oluyor. Bu ihtiyacımızı süt, yoğurt, peynir ile karşılayabileceğimiz gibi, dondurmadan destek alarak da bir kısmını karşılayabiliriz. Örneğin iki top dondurma ortalama 120-150 mg. kalsiyum içeriyor.

KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞI
2. Kasları güçlendiriyor Proteinler vücudun yapı taşını oluşturuyor. Kasların temel yapısı da proteinlerden oluşuyor. Bu nedenle kasların gelişiminde protein alımı önemli. Kas sağlığı için önem taşıyan kaliteli protein ihtiyacınıza süt ürünlerinden biri olan dondurmayla da zaman zaman destek olabilirsiniz.
3. Bağışıklık sistemi dostu Bağışıklık sistemi bileşenlerinin yapı taşı aminoasitler olduğundan, dondurma; içeriğindeki proteinler sayesinde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olabiliyor. Hem güçlü bir bağışıklık sistemi, hem vücut ve kas sisteminin gelişimi için çocuklar severek yedikleri dondurmayı haftada iki defa bir-iki top kadar tüketebilirler.
4. Krampları hafifletiyor Adet dönemlerindeki kramp gibi sıkıntıların bir kısmı vitamin- mineral eksikliğinden, iştahtaki dengesizlik ve tatlı krizleri de hormonlardan kaynaklanıyor. Dondurma, içeriğindeki kalsiyum, fosfor ve potasyumla adet yakınmalarını azaltmaya yarıyor.

SUSUZLUĞU GİDERİP SERİNLETİYOR
5. Zayıflamaya yardımcı oluyor Yapılan bir çalışmada; diyet tipinden bağımsız olarak, süt ve ürünlerinden aldıkları kalsiyum oranı yüksek olan grupta kilo kaybının daha fazla olduğu gözlenmiş. Dolayısıyla dondurma da kalsiyum ihtiyacını karşılamaya destek olarak, zayıflamaya katkı sağlayabiliyor. Ancak fazla kalori alımını önlemek için kilo koruma döneminde haftada iki-üç kez iki top önerilirken, zayıflamak isteyenlerde bu miktar haftada bir-iki defa iki top kadar olmalı.
6. Mutluluk kaynağı Dondurma demek aynı zamanda mutluluk demek. 'daki Institute of Psychiatry'nin çalışmasına göre; dondurmanın soğukluğu ağızda hissedildiğinde serinletici ve susuzluğu giderme mekanizmasına etkisiyle keyifli bir deneyim yaşıyoruz. Aynı çalışmada beyindeki haz merkezinin de (orbitofrontal korteks) dondurma yenildiği zaman aktif olduğunu gösteriyor.

İYİLEŞMEDE KULLANILIYOR
7. Tedaviye katkı sağlayabiliyor Dondurma bazı hastalıklarda gelişen çiğneme-yutma güçlüğünde veya bademcik operasyonu sonrası iyileşmede de kullanılan bir besin. Operasyon sonrasında tahriş gibi sorunları önleyebileceği gibi, protein içeriğiyle yara iyileşmesini de destekliyor. Çiğneme ve yutma güçlüğü olan hastalarda ise kalori, protein ve kalsiyum ihtiyacını karşılamada yararlı olabiliyor.
8. Kan şekerini dengeler İçeriğinde şeker olsa bile protein içeriğinin de yüksek olması sayesinde kan şekerini diğer tatlılara oranla daha kolay dengeliyor. Üstelik tatlandırıcı ürünle yapılan çeşitleri sayesinde diyabet hastaları için iyi bir ara öğün alternatifi.

ÜZERİNE SOS EKLEMEK ARTIRIR
DONDURMAYA eklenen çikolata ve karamel sos, fındık ve fıstık kalorisini artırıyor. NPİSTANBUL
Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, dondurma ile ilgili bilgiler verdi...
Dondurmanın içeriğinde; protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra A, B, C, D, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunur.

KÜLAH 20 KALORIDIR
Diğer tatlılarla karşılaştırıldığında daha besleyicidir.
Dondurmanın kalori değeri, un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara göre çok daha düşüktür.
100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içerir. Normal bir külah ise yaklaşık 20 kaloridir.
100 gram sütlü dondurmada ortalama; 148 mg. kalsiyum, 115 mg. fosfor, 63 mg. sodyum, 181 mg potasyum, 0.1 mg. demir, 440 IU A vitamini, 0.21 mg. E vitamini, 0.21 mg. B2 vitamini, 44 mg. kolesterol ve 0.1 mg. niacin vardır.
Üzerine karamel, çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları ekletmeniz dondurmanızın kalorisini en az 75- 100 kalori artıracaktır.

EGZERSIZ YAPAN YESIN
Eğer yeterli ve dengeli besleniyorsanız, egzersize de gereken önemi veriyorsanız dondurma tüketiminde hiçbir sorun yoktur. Dondurma haftada iki-üç kez günlük diyete eklenebilir.
Dondurma tüketiminde önemli olan, tüketilen besinlerin sıklığı ve miktarının ayarlanarak günlük diyete konulmasıdır.
İki top light dondurma, bir porsiyon meyveye; üç top normal (sade) dondurma ise bir dilim ekmek+bir su bardağı süt+bir porsiyon meyveye eşdeğerdir.

DONDURMA TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT!
Paketli olanların yağ içeriğinin daha yüksek olabileceğini unutmayın ve bu nedenle etiket bilgisini mutlaka okuyun.
Süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkılar içermemesine dikkat edin.
Dondurmayı ikindi saatlerinde tercih edin çünkü bu saatler metabolizmanın daha hızlı çalıştığı veya tatlı ihtiyacının daha fazla olduğu saatlerdir.
Soğuk zinciri kırılmış veya paketi açılmış dondurmaları tüketmeyin. Kolay bozulabilen bir besin olduğundan zehirlenmeye neden olabiliyor.
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