En ideali haftada üç kez iki top dondurma

Çikolatalı, vanilyalı, limonlu, çilekli, kavunlu ve daha niceleri... Dondurma
, hiç kuşkusuz özellikle sıcak yaz günlerinin en favori tatlısı. Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan, dondurmanın sekiz faydasını anlattı... 1. Diş sağlığı için önemli
Dondurma, içeriğindeki sütten dolayı tam bir kalsiyum deposudur. Kalsiyum da kemik ve diş sağlığımız için çok önemli. Kalsiyum kemikleri güçlendiriyor, dişleri koruyor ve diş etlerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Yaş gruplarına göre farklı kalsiyum ihtiyacına sahibiz. Yetişkin kişilerde bu değer 1000-1200 mg kadar oluyor. Bu ihtiyacımızı süt, yoğurt, peynir ile karşılayabileceğimiz gibi, dondurmadan destek alarak da bir kısmını karşılayabiliriz. Örneğin iki top dondurma ortalama 120-150 mg. kalsiyum içeriyor. KALİTELİ PROTEİN KAYNAĞI 2. Kasları güçlendiriyor
Proteinler vücudun yapı taşını oluşturuyor.
Kasların temel yapısı da proteinlerden
oluşuyor. Bu nedenle kasların
gelişiminde protein alımı önemli. Kas
sağlığı için önem taşıyan kaliteli protein
ihtiyacınıza süt ürünlerinden biri olan
dondurmayla da zaman zaman destek
olabilirsiniz. 3. Bağışıklık sistemi dostu
Bağışıklık sistemi bileşenlerinin yapı
taşı aminoasitler olduğundan, dondurma;
içeriğindeki proteinler sayesinde
bağışıklığı desteklemeye yardımcı olabiliyor.
Hem güçlü bir bağışıklık sistemi,
hem vücut
ve kas sisteminin
gelişimi için çocuklar
severek yedikleri dondurmayı
haftada iki defa bir-iki top kadar
tüketebilirler. 4. Krampları hafifletiyor
Adet dönemlerindeki kramp
gibi sıkıntıların bir kısmı vitamin-
mineral eksikliğinden,
iştahtaki dengesizlik ve tatlı
krizleri de hormonlardan kaynaklanıyor.
Dondurma, içeriğindeki kalsiyum,
fosfor ve potasyumla adet yakınmalarını
azaltmaya yarıyor. SUSUZLUĞU GİDERİP SERİNLETİYOR 5. Zayıflamaya yardımcı oluyor
Yapılan bir çalışmada; diyet tipinden
bağımsız olarak, süt ve ürünlerinden
aldıkları kalsiyum oranı yüksek olan
grupta kilo kaybının daha fazla olduğu
gözlenmiş. Dolayısıyla dondurma da
kalsiyum ihtiyacını karşılamaya destek
olarak, zayıflamaya katkı sağlayabiliyor.
Ancak fazla kalori alımını önlemek için
kilo koruma döneminde haftada iki-üç
kez iki top önerilirken, zayıflamak isteyenlerde
bu miktar haftada bir-iki defa
iki top kadar olmalı. 6. Mutluluk kaynağı
Dondurma demek aynı zamanda
mutluluk demek. Londra
'daki Institute
of Psychiatry'nin çalışmasına göre;
dondurmanın soğukluğu ağızda hissedildiğinde
serinletici ve susuzluğu
giderme mekanizmasına etkisiyle keyifli
bir deneyim yaşıyoruz. Aynı çalışmada
beyindeki haz merkezinin de (orbitofrontal
korteks) dondurma yenildiği
zaman aktif olduğunu gösteriyor. İYİLEŞMEDE KULLANILIYOR 7. Tedaviye katkı sağlayabiliyor
Dondurma bazı hastalıklarda gelişen
çiğneme-yutma güçlüğünde veya
bademcik operasyonu sonrası iyileşmede
de kullanılan bir besin. Operasyon
sonrasında tahriş gibi
sorunları önleyebileceği gibi,
protein içeriğiyle yara iyileşmesini
de destekliyor. Çiğneme
ve yutma güçlüğü olan
hastalarda ise kalori, protein
ve kalsiyum ihtiyacını karşılamada
yararlı olabiliyor. 8. Kan şekerini dengeler
İçeriğinde şeker olsa bile
protein içeriğinin de yüksek
olması sayesinde kan şekerini
diğer tatlılara oranla daha
kolay dengeliyor. Üstelik tatlandırıcı
ürünle yapılan çeşitleri
sayesinde diyabet hastaları için iyi
bir ara öğün alternatifi. ÜZERİNE SOS EKLEMEK 100 KALORİ ARTIRIR
DONDURMAYA eklenen çikolata ve karamel sos, fındık ve fıstık kalorisini artırıyor. Üsküdar Üniversitesi
NPİSTANBUL
Beyin Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkçü, dondurma ile ilgili bilgiler verdi...
Dondurmanın içeriğinde; protein, yağ ve karbonhidratın yanı sıra A, B, C, D, E vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller bulunur. KÜLAH 20 KALORIDIR
Diğer tatlılarla karşılaştırıldığında daha besleyicidir.
Dondurmanın kalori değeri, un ve şekerden yapılan diğer hamurlu tatlılara göre çok daha düşüktür.
100 gram sütlü dondurma yaklaşık 190 kalori içerir. Normal bir külah ise yaklaşık 20 kaloridir.
100 gram sütlü dondurmada ortalama; 148 mg. kalsiyum, 115 mg. fosfor, 63 mg. sodyum, 181 mg potasyum, 0.1 mg. demir, 440 IU A vitamini, 0.21 mg. E vitamini, 0.21 mg. B2 vitamini, 44 mg. kolesterol ve 0.1 mg. niacin vardır.
Üzerine karamel, çikolata sos, krema, fındık ya da fıstık parçacıkları ekletmeniz dondurmanızın kalorisini en az 75- 100 kalori artıracaktır. EGZERSIZ YAPAN YESIN
Eğer yeterli ve dengeli besleniyorsanız, egzersize de gereken önemi veriyorsanız dondurma tüketiminde hiçbir sorun yoktur. Dondurma haftada iki-üç kez günlük diyete eklenebilir.
Dondurma tüketiminde önemli olan, tüketilen besinlerin sıklığı ve miktarının ayarlanarak günlük diyete konulmasıdır.
İki top light dondurma, bir porsiyon meyveye; üç top normal (sade) dondurma ise bir dilim ekmek+bir su bardağı süt+bir porsiyon meyveye eşdeğerdir. DONDURMA TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT!
Paketli olanların yağ içeriğinin daha yüksek olabileceğini unutmayın ve bu nedenle etiket bilgisini mutlaka okuyun.
Süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkılar içermemesine dikkat edin.
Dondurmayı ikindi saatlerinde tercih edin çünkü bu saatler metabolizmanın daha hızlı çalıştığı veya tatlı ihtiyacının daha fazla olduğu saatlerdir.
Soğuk zinciri kırılmış veya paketi açılmış dondurmaları tüketmeyin. Kolay bozulabilen bir besin olduğundan zehirlenmeye neden olabiliyor.