Çocuğunuzu saat başı havuzdan çıkarın

Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Soysal, havuz
dan bulaşan enfeksiyon hastalıklarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi... Havuzlar enfeksiyon kaynağı olabilir
Havaların ısınmasıyla birlikte oteller, tatil siteleri ve su parklarının havuzları, özellikle çocuklar
ın akınına uğruyor.
Anne-babalar, genellikle bu havuzların dezenfekte olduğunu düşünmekte ve havuzlardan enfeksiyon kapılmayacağını sanmaktadırlar. Ancak bilinenin aksine; düzenli klorlanan havuzlar bile hem çocuklar, hem de yetişkinler için enfeksiyon kaynağı olabilir. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yüzme havuzu kaynaklı ishal salgınlarının rapor edildiği bilinir. İSHAL SALGININA NEDEN OLABILIR Eğlenirken enfeksiyon kapabilir
Tatil planlarında su parkı olan alternatifler,
çocuklu aileler için ön plana
çıkabiliyor. Otellerin veya su parklarının
havuz ve eğlence aletlerinde bulunan
su, kendi içinde devridaim yapmaktadır.
Aynı anda yüzlerce insanın kullanabildiği bu tür eğlence havuzlarında hâlâ standart hale getirilmiş bir kontrol yöntemi mevcut değildir. Özellikle çocukların tercih ettiği eğlence havuzlarında kendi içinde devridaim olan su, çok kolay bir şekilde enfeksiyon kaynağı haline gelerek ishal salgınına neden olabilir. Örnek olarak ABD'de bir su parkında aynı anda bin 700 kişinin enfekte olduğu rapor edilmiştir. Şişme havuzlar masum değil!
Plastik şişme su havuzları, genellikle şehir şebeke suyu ile doldurulmaktadır.
Şişme havuzlar okul, kreş gibi ortamlarda çok sayıda çocuk tarafından kullanılır.
Bu durum, şişme havuzları kolaylıkla enfeksiyon kaynağı haline getirir.
Evde de kullanılabilen şişme havuzlar, aynı evde yaşayan çocukların haricinde başka çocuklar tarafından da kullanılıyorsa dikkatli olunmalıdır. Kusma ve ishali olan çocukların kullanmaması gereken şişme havuzlarda; çocuklara havuza girmeden önce sabun ile duş aldırılması, çocuğun havuzda su yutmaması, kirli bezi olan çocukların havuzdan uzak tutulması, çocuğun gaita kaçırması durumunda havuzun boşaltılarak temizlenmesi ve güneş altında en az dört saat kurutulması enfeksiyon bakımından önemlidir. KULAK DA ENFEKSIYON KAPABILIR
Halk arasında yüzücü kulağı olarak bilinen ve özellikle yüzme sonrasında görülen akut otitis eksterna uzun süre havuzda kalınmasının ardından yaşanabilir.
Travmatize olmuş dış kulak yolunun yüzme havuzundaki su ile uzun süreli teması sonrasında mikrop kapmasına bağlı olarak kızarıklık, şişlik, kaşıntı, ağrı ve akıntı görülebilir. HAVUZ ENFEKSİYONUNDAN KORUNMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL
1. Yüzülecek havuzun suyu berrak olmalı ve havuzun dibi net olarak görülebilmelidir.
2. Havuzun düzenli olarak denetlendiğinden emin olunmalıdır. (Yüzme havuzundaki suyun pH değeri 7.2 ile 7.8 arasında olmalıdır ve sudaki serbest klor oranı en az 1 ppm olmalıdır.) 3. Cryptosporidiuma bağlı ishal yaşanmışsa, ishal düzeldikten sonraki iki hafta içinde havuza girilmemelidir.
4. En önemli noktalardan biri de havuzun gider ve devridaim yapan boru veya kanallarında güvenlik önlemi alınmış olduğundan emin olunmalıdır.
Yüzme havuzundan sorumlu cankurtaranın bulunduğundan ve gerekli önlemlerin alındığından emin olunmalıdır.
5. Açık yarası olan kişiler havuza girmemelidir.
6. Havuza girmeden önce mutlaka sabun ile duş alınmalıdır.
7. Havuzun suyu ağıza alınmamalıdır. Çocukların da havuz suyunu ağzına almamasına özen gösterilmelidir.
8. Havuzda en fazla bir saat vakit geçirilmelidir.
Saat başı havuzdan çıkılmalıdır. Havuza tekrar girilecekse, yeterli miktarda sıvı alınmalıdır.
9. Havuzdan çıktıktan sonra kulaklar havlu ile kurulanmalıdır. Baş her iki tarafa eğilerek kulaktaki suyun tam olarak çıkması sağlanmalıdır.
10. Tuvalete girildikten veya bez değiştirildikten sonra mutlaka eller su ve sabun ile yıkanmalıdır.