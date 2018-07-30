Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Sağlık Haberleri > Canan Karatay'a büyük şok!

'a büyük şok!

"Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilen Kalp ve Uzmanı Prof. Dr. ’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Dairesi tarafından onandı.

Giriş Tarihi: 30.7.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 09:40
Canan Karatay'a büyük şok!

ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 'ın üç yıl önce yaptığı bu açıklamanın ardından harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015'te Karatay'ı, İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti.

CANAN KARATAY KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

Yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015'te Karatay'ın "15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması"na karar verilmişti. Karatay, bu etmiş, ama sonuç alamamıştı.Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016'da 12. 'ne iptal davası açmış ancak mahkeme bu talebi de "Disiplin cezası yerindedir" diye reddetmişti.

Mucizevi besin! Kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Canan Karatay'a büyük şok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN