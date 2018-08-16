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Bavulunu birlikte hazırlayın ki sorumluluk alsın Çocuğunuz 4 yaşından büyükse, bavulunu beraber hazırlayın; böylece hem onun tatile olan ilgisini yüksek tutarsınız, hem de sorumluluk duygusu kazanmasını sağlarsınız. Kendisine ait bir bavulu olmasını sağlayın ve sorumluluğunu tatil boyunca ona verin