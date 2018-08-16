Bavulunu birlikte hazırlayın ki sorumluluk alsın

Dört gözle beklediğiniz bayram tatili nihayet geldi... Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz
, "Tatile çıkarken hem çocuklarınızın rahatını ve güvenliğini sağlamak, hem de dinlenme ihtiyacınızı karşılamak için bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor" diyor. Dr. Neslihan Korkmaz, ailelere önemli uyarılar ve önerilerde bulundu… TABAĞINI YANINIZA ALIN Tatil öncesi muayeneye götürün
Tatile giderken doktorunuzla konuşun ve eğer mümkünse tatil öncesi son bir kez çocuğunuzu muayene götürün. Sinek ısırıklarına, yaralanmalara, güneş yanığına, ishale veya kabızlığa karşı nasıl davranmanız gerektiğini öğrenin. Aşı kartını mutlaka yanınıza alın
Özellikle bebeğinizle ilk kez tatile gidiyorsanız, aşı kartını yanınıza alın. Çocuğunuzun tatilde kendini evinde olduğu kadar rahat hissetmesini sağlamak için puseti, ıslak mendili, bezi, tek kullanımlık önlüğü, tabak ve kaşığı, en sevdiği oyuncağı, yatak arkadaşı, kitabı ve tırnak makası da yanınızda olmalı. İlk yardım çantası hazırlayın
Tatile giderken muhakkak yanınızda bir ilk yardım çantanız olsun. Ateş düşürücü, yanık kremi, morluklar veya düşmeler için bir krem, sinek ısırıkları için krem, alerjik durumlar için alerji ilacı, ishal için probiyotik, yara bandı, termometre yanınızda olsun. Güneş kremi, nemlendirici ve cibinliği de unutmayın. BAKTERİ ÜREMESIN Beslenmesini düşünerek yer seçin
Tatilde kalacağınız yeri seçerken bebeğinizin beslenmesini de düşünün. Tatil onun için zaten değişiklik anlamına geliyorken bir de beslenme düzenini bozarsanız alışması zor olacaktır. O yüzden tatilde normal sağlıklı beslenmesini sağlayabileceğiniz yerleri seçmeye özen gösterin. Mümkünse bebeğinizin yemeğini sizin hazırlayabileceğiniz konaklama yerini seçmeniz en doğrusu. Tatilde bebeğinizin gıdalarını açık havada bekletmemek ve bakteri üremesini engellemek için yanınızda yeterince kap kacak götürün. Acil durumlar için tetikte olun
Tatilde acil bir durumla karşılaştığınızda çocuğunuzu hızlıca götürebileceğiniz yakın bir sağlık kuruluşunun olabileceği yerleri seçin. Herhangi bir kaza, acil ameliyat gibi olasılıkları göz ardı etmeyin. Yanınıza gereksiz kıyafet almayın
Yanınıza gereksiz, fazla kıyafet almayın. Daha çok pamuklu, terletmeyecek, açık renkli, güneşten koruyacak, ince, rahat kıyafetler alın. Mayosunu, kolluk veya simidini, şapkasını, havlusunu, terlik ve ayakkabısını unutmayın. Tatil hazırlığına onu da ortak edin
Çocuğunuz 4 yaşından büyükse, bavulunu beraber hazırlayın; böylece hem onun tatile olan ilgisini yüksek tutarsınız, hem de sorumluluk duygusu kazanmasını sağlarsınız. Kendi kişisel bavulu olmasını sağlayın ve bavulunun sorumluluğunu tatil boyunca ona verin. Uyku düzenini bozmayın
Çocuklar düzeni sever; o nedenle uyku düzenini tatilde de olabildiğince bozmamaya çalışın. Sizin odanızda yatan bir bebekse, dışarıda uyutmaya çalışmayın. Sizin odanızda kalmaya devam etsin ve evinizdeyken yattığı saatte yatsın. Evde farklı bir odada kalan bir çocuk ise mümkünse farklı odada yatırmaya çalışın ki sizin odanızda yatmaya alışmasın. ARABA KOLTUĞUNDAN İNDİRMEYİN Uykudayken yolculuğa çıkın
Araba yolculuğunda 1.5-2 saatte bir mola vererek, çocuğunuzu araba koltuğundan indirip hareket ettirin. Çocuğunuzun uyku saatlerinde yolculuğa çıkmayı tercih edin. Araba hareket halindeyken kesinlikle araba koltuğundan indirmeyin. Uçak yolculuğunda ise uçağa en son binmeye ve en önce çıkmaya çalışın. Koridor tarafındaki koltukları tercih edin. TATİL YOLUNDA YÜZ FELCİ RİSKİNE DIKKAT!
Sıcak
yaz günlerinde, özellikle duş sonrası ve terliyken, klimanın ya da farklı soğutucuların önünde serinlemek, yüz felci riskini tetikleyebiliyor. Yalnızca ev ortamında değil, duş alıp dışarı çıktıktan sonra arabadaki klima ile serinlemek de bu soruna zemin oluşturabilir. Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, özellikle bayram tatili yolculuğu sırasında hava sıcaklıkları yüksek olduğu için klima kullanımının artacağını belirterek, önerilerde bulundu… HAREKET KAYBI OLUŞUR
Yüz felci, yüz kaslarının bir kısmının veya tamamının hareket ettirilememesidir. Yüze gelen sinir liflerinin etkilenmesi sonucu, yüzün mimik kaslarında hareket kaybı oluşmaktadır. Her yaşta görülebilen bu sağlık sorununda; hasta kaşını kaldıramaz, gözünü kapatamaz ve ağzını hareket ettiremez. Bu belirtiler yüzün yalnızca bir tarafında ortaya çıkar. Sinir hasarına bağlı belirtilere bağlı olarak mimik kaybı da oluşabilir. Tüm bu belirtilerin yanı sıra; yüzde ağrı, baş ağrısı ve baş dönmesi, kulak ağrısı, kulak çınlaması, sese karşı hassasiyet, konuşma zorluğu, salyayı tutamama gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. KLİMA KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Yazın arabada veya ofiste, terliyken klima ve rüzgara direkt maruziyetten kaçınılmalıdır. Ani sıcak değişimleri, yüz sinirinde ödem oluşumuna ve yüz felcine neden olabilir.
Duş aldıktan sonra klimalı bir ortama girilecekse, saçlar ve yüz iyice kurutulmalıdır.
Islak saçla dışarı çıkılmamalıdır.
Duş aldıktan sonra arabaya binilecekse, arabanın camları açık tutulmamalıdır. RÜZGAR YÜZÜNÜZE VURMAMALI
Arabada klima kullanılacaksa, önce dolaylı soğutma yapılmalıdır. Yani klima çalıştırılmadan önce arabanın kapıları ve camları bir süre açık tutularak ortam soğutması yapıldıktan sonra klima kullanımına geçilmelidir.
Bu aşamadan sonra araç kliması rüzgarına, özellikle yüz bölgesinin maruz kalması önlenmelidir.
Ani ısı değişimlerine dikkat edilmelidir. Aşırı sıcak bir ortamdan aşırı serin bir ortama girerken önlem almak, yüz felcinden en önemli korunma yoludur.