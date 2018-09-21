Kötü kolesterolle kalbin ilgisi yok

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada göre kötü kolesterol
ile kalp hastalıkları arasında bir bağ bulunamadı. Ulaşılan sonuç, tıp dünyasında büyük tartışmalara yok açacak gibi. Zira dünya genelinde çok sayıda doktor, kötü kolesterolün kalp hastalıklarına neden olmasını engellemek için hasatlarına lipit düşürücü ilaç yani statin kullandırıyor. Araştırma kötü kolesterol olarak bilinen "düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü" (LDL-C) seviyesi ile kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada uzmanlar LDL-C seviyesi ile atardamarların tıkayan yağ depoları arasında bir ilişki olmadığını belirtiyor STATİNLER FAYDASIZ
Çok sayıda sağlık uzmanı arasında statinlerin yan etkileri büyük bir tartışma konusu olmuştu. Kalp krizi geçiren hastaların hayatını devam ettirmesi için statinlerin gerekliliği konusunda büyük bir uzlaşı vardı. Ancak 1.3 milyon hasta üzerinde yapılan araştırma statinlerin kalp hastalıklarını önleme konusunda faydalı olmadığını sonucu çıktı. Sonuçları Expert Review of Clinical Pharmacology isimli bilimsel dergide yayımlanan çalışma da statinlerin kalp hastalıklarını önlemekte bir işlevi olmadığını ileri sürüyor. BİRÇOK HEKİM KARŞI
Kolesterol bedenin işlevlerini gerçekleştirmesi için gereken hayati olan yağlı bir madde olarak biliniyor. Genellikle karaciğerde sentezlenen kolesterol bazı gıdalarda da bulunuyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi da dahil dünya genelinde birçok sağlık kuruluşu ile sağlık uzmanı yüksek kolesterol seviyesinin sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu savunuyor. Yüksek yoğunluklu lipoprotein ya da HDL olarak biline iyi kolesterol dokulardaki kolesterolü toplayarak dışarı atılmasını sağladığı için iyi olarak düşünüyor. "Kötü kolesterol" olan LDL ise ihtiyaç duyulan hücrelere kolesterol taşıdığı ancak çok fazla olduğu durumda atardamarlarda toplandığı belirtiliyor. Ancak kolesterolün bu şekilde sınıflandırmasına ve kötü olduğu fikrine karşı olan birçok hekim bulunuyor.