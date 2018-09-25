Kahvaltıyı geç yapan kilo alır

Mevsim geçişleri bedenimizi ve ruh halimizi etkiliyor. Sonbahar depresyonuna, uykusuzluğa, yorgunluğa, hastalıklara çare mutfağınızda...
Medical Park Fatih Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Sevil Nas Şan, sonbahar depresyonundan kurtulmak için tüyolar verdi...
Öncelikle çalışma, okul veya evdeki saatlerinize göre öğün düzenini belirleyin. Kahvaltı
çok geç olmamalı, mümkünse saat 09.00'dan önce bitmiş olmasına dikkat edin. Metabolizmamızın en hızlı çalıştığı sabah saatlerini uykuyla ve hiçbir şey yemeden geçirmek kilo alımımızı kolaylaştırır, vermemizi ise zorlaştırır. SU TÜKETIMINI ARTIRIN
Öğün araları 2.5-3 saatte bir olacak
şekilde planlanmalı.
İkindi saatlerinde protein ve kompleks
karbonhidrattan oluşan ara öğün
hem akşama, hem akşam yemeğinden
sonrasına yüklenmemizi engeller ve yorgunlukla
daha kolay baş etmemizi sağlar.
Düzenli su tüketimi kendimizi
daha zinde hissetmenizi sağlar ve ödem
atımına ve bağırsak çalışmasına faydalıdır.
Kızartma, kavurma ve hazır gıdalar
tüketmektense, öğlenleri evden ızgara
veya haşlama et yemekleri ve zeytinyağlı
sebze yemeği
götürmek
en iyi tercih
olacaktır.
Sonbahara
Omega
3 zengini besinlerle
hazırlanabilirsiniz.
Omega 3, vücutta kolesterol ve yağ seviyeleriyle, bağışıklık sistemini artırmada, göz ve cildin yanı sıra sinir sistemi üzerinde etkilidir. Depresyon tedavisini destekler, konsantrasyonu artırır, sakinleştirici, ruh halini düzenleyici etkiye sahiptir. İşte Omega- 3'ten zengin gıdalar: BALIK:
Özellikle hamsi, palamut ve somon balığı gibi yağlı balık
larda daha fazla bulunduğunu söylemek mümkündür. Balığı haftada en az iki kere, ızgara veya buğulama şeklinde tüketmek gerekir. CEVİZ-FINDIK
: Yüksek oranda Omega 3 içeren ceviz ve fındık, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra zihin sağlığı üzerinde de çok etkindir.
Her gün düzenli olarak çinko, potasyum, magnezyum ve demirden de zengin olan iki-üç tam ceviz veya 10 adet fındık tüketilmelidir. KETEN TOHUMU:
Güçlü Omega 3 kaynağı olmasının yanı sıra magnezyum, demir, bakır ve çinko yönünden zengindir.
Yüksek oranda çözünür ve çözünmez posa içerir, bağırsak fonksiyonlarını da düzenler. 100 gramında ortalama 430 kalori vardır. Bu nedenle günde düzenli olarak tüketilecek bir tatlı kaşığı keten tohumu yeterli olacaktır. KANOLA YAĞI:
Yemeklerimizde 1 kilogram sebze için üç çorba kaşığı olarak kullanabilir. Bu şekilde Omega 3 alımımıza katkı sağlamış oluruz. YEŞİL YAPRAKLI BİTKİLER:
Özellikle koyu yeşil yapraklı bitkiler, yüksek antioksidan vitamin içermelerinin yanı sıra Omega 3 açısından da zengindir.
Mevsiminde olduğumuzdan ıspanak tüketmeye özen göstermeliyiz. KURUBAKLAGİL:
Kuru fasulye, börülce, bezelye, yeşil mercimek, nohut, barbunya gibi ülkemizde de bol bulunan kurubaklagilleri haftada en az iki kere tüketmek yeterli olacaktır.