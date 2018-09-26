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suyunun sağlığa faydaları! Şalgam nedir? Nelere iyi gelir?

Bileşiminde kalsiyum ve demir ile A, C ve B grubu vitaminler bulunan , afrodizyak özelliği ile de erkeklere güç veriyor...

Giriş Tarihi: 26.9.2018 15:21
Şalgam suyunun sağlığa faydaları! Şalgam nedir? Nelere iyi gelir?
Birçok hastalığa iyi gelen , cinsel hayatta da mutluluğu yakalamak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Vitamin ve mineral miktarları yüksek olan hammaddelerden yapılan suyunun insan sağlığı için şüphesiz pek çok faydaları var. İşte bu faydalarından bazıları:

* Kilo almak isteyenler için şifadır. İştah açar.

* Laktik asit içerir. Bu nedenle sindirimi kolaylaştırır. Mide ve karaciğere de iyi gelir.

* Kalsiyum, potasyum ve demir içerir. Böylelikle kemik ve dişleri kuvvetlendirir.

* Afrodizyak özelliği vardır. t 100 gramında 20 kalori olan , A-B-C vitamini içerir. Kalp, damar ve göz sağlığı için faydalıdır.

* Vücuttaki toksinleri atmak, kolesterolden uzaklaşmak, stresten kurtulmak için bolca yenip, suyu içilir.

* Şalgamın içinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştır.

* İdrar söktürücü, romatizma, mafsal şişliklerine, böbrek taşının düşmesine, apse, dolama, kan çıbanı, donma, egzama, göğsü yumuşatıcı, akciğer ve bronşları temizler, boğaz iltihabına, pekliğe iyi gelir.
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Şalgam suyunun sağlığa faydaları! Şalgam nedir? Nelere iyi gelir?
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