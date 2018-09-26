Şalgam suyunun sağlığa faydaları! Şalgam nedir? Nelere iyi gelir?

Birçok hastalığa iyi gelen şalgam suyu
, cinsel hayatta da mutluluğu yakalamak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Vitamin ve mineral miktarları yüksek olan hammaddelerden yapılan şalgam
suyunun insan sağlığı için şüphesiz pek çok faydaları var. İşte bu faydalarından bazıları:
* Kilo almak isteyenler için şifadır. İştah açar.
* Laktik asit içerir. Bu nedenle sindirimi kolaylaştırır. Mide ve karaciğere de iyi gelir.
* Kalsiyum, potasyum ve demir içerir. Böylelikle kemik ve dişleri kuvvetlendirir.
* Afrodizyak özelliği vardır. t 100 gramında 20 kalori olan şalgam
, A-B-C vitamini içerir. Kalp, damar ve göz sağlığı için faydalıdır.
* Vücuttaki toksinleri atmak, kolesterolden uzaklaşmak, stresten kurtulmak için bolca yenip, suyu içilir.
* Şalgamın içinde bulunan sütasidi, fosfor, kalsiyum, potasyum, stresi önleyip sinirleri yatıştır.
* İdrar söktürücü, romatizma, mafsal şişliklerine, böbrek taşının düşmesine, apse, dolama, kan çıbanı, donma, egzama, göğsü yumuşatıcı, akciğer ve bronşları temizler, boğaz iltihabına, pekliğe iyi gelir.