En iyi balık ızgara nasıl yapılır? Balık ızgara yapmanın püf noktaları

Balık ızgara hızlı ve kolaydır. Balığı ızgaradan birkaç dakikada alabilirsiniz.

Balığın pişirdiğiniz yere yapışmadığından emin olmalısınız. Pişirilecek yeri veya balığı yağlamak önemli değildir. Asıl olay, pişirilecek yerin yapışkan bir yüzeye sahip olmamasıdır.

Balık ızgaranın en zor kısmı piştiğini anlamaktır. Balık piştiğinde kabuğu çatalla kolayca ayrılabilir. Tamamen mat bir görünüm kazanır.

Balığın bir kısmı hala parlaksa ve az da olsa şeffafsa henüz pişmemiş demektir. Asla az pişmiş balık servis etmeyin.

Balığı ızgaraya koyduktan sonra ters çevrilecek duruma gelene kadar bekleyin. Balığı yumuşak bir biçimde ters çevirin. Izgaradan alınacak seviyeye gelene dek bekleyin.

Genelde balığı ya bütün ya fileto halde ya da dilim dilim alırsınız. Fileto diğerlerine göre dağılmaya eğilimli olduğundan pişirme esnasında zorluk çıkarabilir.

Filetonun ne zaman ters çevrileceğini, yüzeyinin mat oluşundan ve gevrekliğinden anlamak kolaydır.

Eğer filetonuz eşit kalınlıkta değilse, kalın olan yerinden ikiye bölmeyi deneyin. Bölemediyseniz, kalın tarafı önce koyun. Onu pişirip sonra da ince tarafı ızgaraya atın. Böylece hiçbir şey yakmadan, balığı harika bir şekilde pişirmiş olursunuz.

Dilimlenmiş veya bütün balıklar daha zor dağılır. Öte yandan, ızgarada pişmeleri uzun sürer.

Bütün balık yapıyorsanız içine veya dışına dilim limon koyabilirsiniz. Lezzetini artırmakla kalmaz, ısının dağılması için de boşluklar oluşmasını sağlar.

Izgara yaparken elinizin altında taze sıkılmış limon ve eritilmiş tereyağı bulundurun. Pişirirken balığı nemli tutmak ve daha lezzetli hale getirmek için kullanabilirsiniz. Ancak tereyağının yanabileceğini unutmayın.