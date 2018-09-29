Patatesin faydaları nelerdir? İşte patatesin yararları

Patates, sadece Türk mutfağında değil; aynı zamanda dünyada da en çok tüketilen gıda maddelerinden bir tanesi durumundadır. Ergonomik olması patatesin mutfaklarda kullanımını arttırırken içerisindeki çeşitli vitaminler de patatese olan ilgiyi arttırmaktadır.

Yapılan her mutfak alışverişinde mutlaka ama mutlaka alınanların ilk sırasında yer alan patates, damak tadına aşina olduğumuz ve sulu yemek, kızartma ve salata olarak birçok çeşidini yediğimiz bir besindir. Patatese bu kadar yakın iken patatesin faydalarını ne kadar biliyoruz? Patatesin faydaları nelerdir? Mutfaklarda bu kadar çok ilgi gören patates vücuda neler sağlar?

PATATESİN FAYDALARI

İçerisinde A, C, K, B6 ve E vitaminlerini içeren patates, potasyum açısından da inanılmaz zengin bir besindir. Bunun yanında folat başta olmak üzere, kalsiyum, demir ve magnezyum da içeren patates, sağlık açısından oldukça yararlıdır. Nedir bu patatesi farklı kılan?

Cilt sağlığına iyi gelir. Özellikle yüz bölgesindeki kırışıkların giderilmesi ve siyah leke sorunun çözülmesinde patates önemli bir görev görür. Bunun için patatesin duruma göre soyulmuş, duruma göre ise rendelenmiş bir biçimde cilde uygulanması gerekmektedir. Güneş yanıkları tedavisinde etkili olur. Güneş yanığı olan bölgeye 10 dakika süresince uygulanan patates, o bölgenin daha hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlar. Cildi ölü hücrelerden arındırarak canlılık katar. Çeşitli kullanımlara bağlı olarak saç sağlığını korur ve saçlara canlılık katar. Bunun için Patatesin iyice rendeledikten sonra bir tane yumurta ve 6-7 damla limon suyu ile karıştırılması gerekmektedir. Daha sonra bu karışımı saçlarınızın köküne 20-25 dakika boyunca uygulayın. 25 dakika sonraki uygulamadan sonra farkı göreceksiniz. Sindiriminden sonra uzun süre tokluk hissi veren patates, bu yönüyle kilo verilmesinde yardımcı rol oynar. İçerdiği yoğun vitamin ve mineraller ile yüksek miktarda enerji verir. Bağırsak sağlığını koruyarak, kabızlık ve şişkinlik gibi problemlere iyi gelir. Sindirim sistemi için son derece faydalıdır. Hücre sağlığına iyi gelen vitamin ve mineraller barındırdığından dolayı strese karşı yarar sağlar.