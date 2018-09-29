Spordan önce ve sonra ne yenir? Spor performansınızı arttıracak yiyecek önerileri

Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından birisi spordur. Artık hepimizin hayatına giren spor, sağlıklı bir yaşama kapı araladığı gibi günlük rutinlerimizin dışına çıkmamızı da sağlar. Yorucu bir günün ardından yapılan hafif bir spor bile vücudu dinlenmesi açısından önemli olabilmektedir. Bu bağlamda bakıldığında spor yapmanın hayatımız için ne denli önemli olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yaş, zaman, dönem fark etmeksizin yapılan spor sizi dinç tutar, kilo kontrolünüzü sağlar ve sizi sağlıklı kılar.

Spor yapılırken önce ve sonra olarak tüketilen yiyecekler de önem arz eder. Zira, spor sırasında tam randımanlı bir şekilde idman yapabilmeniz için doğru yiyecekleri doğru zamanda tüketmeniz gerekmektedir. Günlük tükettiğimiz birçok yiyecek sporda performansımızı arttıracak türden besinler olabildiği gibi, bazı yiyecekler de sporda performansımızı olumsuz olarak etkileyebilir. Peki, sporda performansımızı arttıracak yiyecekler nelerdir? Spor öncesi ve sonrası ne yenilir? İşte detaylar

SPORDAN ÖNCE VE SONRA NE YENİLİR? SPOR PERFORMANSI ARTTIRACAK YİYECEKLER

Brokoli. Brokoli oldukça faydalı bir besin olmakla beraber spor performansının arttırılması konusunda da öneme sahiptir. Özellikle spor sonrası tüketildiğinde karoten kaslarının daha kısa sürede toparlanmasına olumlu etki eder. Diğer yandan tam bir kalsiyum deposu olan brokolinin düzenli aralıklarla tüketilmesi, sağlıklı bir bedenle daha aktif bir sporcu olmayı sağlar.

Brokoli oldukça faydalı bir besin olmakla beraber spor performansının arttırılması konusunda da öneme sahiptir. Özellikle spor sonrası tüketildiğinde karoten kaslarının daha kısa sürede toparlanmasına olumlu etki eder. Diğer yandan tam bir kalsiyum deposu olan brokolinin düzenli aralıklarla tüketilmesi, sağlıklı bir bedenle daha aktif bir sporcu olmayı sağlar. Muz. Spora girmeden önce spor çantanıza mutlaka bir muz alın. Sporunuz biter bitmez de bu muzu yiyin. Zira, muz spor sonrası mutlaka tüketilmelidir. Vücudun kaybettiği potasyum mineralini muzdan kolayca temin edebilirsiniz.

Spora girmeden önce spor çantanıza mutlaka bir muz alın. Sporunuz biter bitmez de bu muzu yiyin. Zira, muz spor sonrası mutlaka tüketilmelidir. Vücudun kaybettiği potasyum mineralini muzdan kolayca temin edebilirsiniz. Ispanak. Spor sonrası hissedilen yorgunluk hissini gidermenin en iyi yolu bir porsiyon ıspanak tüketmektir. Ispanak tüketilmesiyle beraber daha dinç ve enerjik hissedeceksiniz.

Spor sonrası hissedilen yorgunluk hissini gidermenin en iyi yolu bir porsiyon ıspanak tüketmektir. Ispanak tüketilmesiyle beraber daha dinç ve enerjik hissedeceksiniz. Tavukgöğsü: Özellikle sporcuların en önemli öğünlerinden olan tavukgöğsü, spor öncesi ve sonrası besin olarak tüketilebilir. Kas gelişimini destekleyen tavukgöğsü, vücudun hızlı bir şekilde toparlanmasını da sağlar.

Özellikle sporcuların en önemli öğünlerinden olan tavukgöğsü, spor öncesi ve sonrası besin olarak tüketilebilir. Kas gelişimini destekleyen tavukgöğsü, vücudun hızlı bir şekilde toparlanmasını da sağlar. Keten tohumu. Vücuda doğal enerji veren yiyeceklerin başında gelen keten tohumu, spor sonrası halsizlik hissinin daha az hissedilmesini sağlarken, lifli içeriği sayesinde sindirim sisteminin de oldukça sağlıklı olmasını sağlar.

Vücuda doğal enerji veren yiyeceklerin başında gelen keten tohumu, spor sonrası halsizlik hissinin daha az hissedilmesini sağlarken, lifli içeriği sayesinde sindirim sisteminin de oldukça sağlıklı olmasını sağlar. Badem yağı. Badem yağının tüketimi de spor öncesi ya da spor sonrası ayrılmaz. Her iki zamanda da tüketebilirsiniz. Badem yağı yapısal olarak enerji veren bitkisel yağ türlerindendir. Kas gelişimini destekleyerek sporcuların en çok tercih ettiği yağ türü olarak dikkat çekiyor.