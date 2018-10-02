Dondurmanın faydaları nelerdir? Dondurma yararları ve zararları!

Dondurma 4. Yüzyılda Romalı Nero tarafından dağlardaki buzların meyveyle birleştirilmesi ile elde edilmiş, Kral Tang döneminde ise sütten elde edilmiştir.

66 gram dondurmanın enerji miktarı 137 kcal'dir. Dondurma 2,31 g protein, 7,26 g yağ, 15,58 g karbonhidrat, 0,5 g diyet lif, 14,01 g şeker içeriğine sahiptir. Bu miktarda dondurma tüketen bir kişi D vitamini ihtiyacının %33,33'ünü, A vitamini ihtiyacının %11,14'ünü, B12 ihtiyacının %10,83'ünü, fosfor ihtiyacının %8,40'ını ve kalsiyum ihtiyacının %8,4'ünü karşılamış olur.

Dondurma tek başına tüketilebileceği gibi milkshake olarak veya şerbetli tatlıların yanında da tercih edilmektedir.

Dondurma çeşitleri içerisinde en çok tercih edileni vanilyalı dondurmadır. Dondurmanın faydaları konusuna gelecek olursak sayabileceğimiz birçok özellik bulunmaktadır. İşte dondurmanın faydaları...

Dondurmanın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

Dondurma herkes tarafından sevilen bir yiyecektir. İçerisinde B12, B6, D, C ve E vitaminleri bulundurur. Yağ, protein ve karbonhidrat bakımından zengindir. Böbrek taşı oluşumunu engeller, PMS döneminde duygu geçişlerini hafifletir.

Vitamin kaynağıdır.

Dondurma C, E, D, B6, B12 vitaminlerinin yanı sıra K vitamini bakımından da oldukça zengin bir besindir. K vitamını kanın pıhtılaşmasını engeller ve kan akışını hızlandırır. Antioksidan özelliği sayesinde organ ve sinirlerin fonksiyonu ile bağışıklık sistemini düzenler.

Enerji kaynağıdır.

Dondurma mükemmel bir enerji kaynağı olarak düşünülebilir. Aynı zamanda yağ, karbonhidrat ve protein bakımından da zengindir. Ortalama miktardaki dondurma tüketimi kilo almaya neden olmaz.

Mineral kaynağıdır.

Dondurma içerisindeki fosfor ve kalsiyum sayesinde diş ve kemik sağlığı için çok önemli bir besindir. Kalp ve böbrek sağlığına destek olur.

Stresi azaltır, beyin fonksiyonlarını kuvvetlendirir ve uykusuzluğa iyi gelir.

Dondurma Tüketirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Her besinin fazlası zarar olduğu gibi dondurmayı da fazla tüketmek bazı zararlı etkiler doğurabilir.

Dondurma yağ içeriğine sahip olduğundan fazla tüketilmesi kandaki kolestrolün yükselmesine neden olur. Kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Yüksek miktarda şeker içerdiğinden kan şekerinin yükselmesine, hormon dengesinin bozulmasına ve kilo almaya sebep olabilir. Laktoz intoleransı bulunan kişiler dondurma tüketmemelidirler. İçerisindeki yüksek kalsiyum miktarı iştahın azalmasına, böbrek ağrılarına, bulantıya, depresyona neden olabilir. Aç karnına tüketilmemelidir. Pankreas problemlerine sebep olabilir. Sinüs enfeksiyonlarına sebep olabilir. Susuzluğa sebep olur.

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