Eriğin faydaları nelerdir? Erik yemenin faydaları!

Erik vitamin ve mineral yönünden zengin bir besin olup içerisinde A, B2, B3, B6, E, K vitaminleri ile potasyum, florür, fosfor, magnezum, demir, kalsiyum ve çinko bulunmaktadır. İçeriğindeki lif safesinde diyet için de kilo vermeye katkı sağlayan faydalı bir besindir. Peki eriğin faydaları nelerdir?

Eriği ara öğünlerde yalnız tüketebileceğiniz gibi marmelat, komposto olarak tüketebilir veya tatlılara aroma katmak için erik kullanabilirsiniz. Ancak tüketim esnasında şeker miktarına dikkat etmeniz sağlığınız için son derece önemlidir. İşte erik hakkında daha önce duymadığınız yararları ve tüm özellikleri.

Eriğin Faydaları

Antioksidan Özelliği

İçerdiği C vitamini ve bitkisel bileşenler sayesinde antioksidan özelliği sağlayarak vücut direncini artırır ve oksidatif stresin neden olduğu hastalıklardan vücudumuzu korur.

Obezite Tedavisi

Metabolik sendromla savaşarak obezitenin tedavisine yardımcı olur. İçeriğindeki lif sayesinde tok tutar. Ayrıca obezitenin yol açtığı kolesterol, diyabet ve kalp rahatsızlıklarını da önler.

Diyabet Kontrolü

Anti hiperglisemik etkisi ile diyabetle mücadeleye katkı sağlar. Çalışmalar eriğin vücuttaki kan şekeri ve trigliserit seviyelerini azalttığını göstermektedir.

Osteoporoz Tedavisi

Erik tüketimi kemik sağlığına iyi gelerek kemikleri güçlendirir ve osteoporozu önler.

Sindirim Sistemini Düzenlemesi

İçeriğindeki lif sayesinde sindirim sistemini düzenler.

Sinir Sistemini Düzenlemesi

İçerdiği B6 vitamini sayesinde sinir hücrelerinin iletişimine yardımcı olarak sinir sisteminin düzenlenmesini sağlar. Serotonin seviyesini artırarak uyku, iştah ve konsantrasyonu düzenler.

Kalp Sağlığını Koruması

Erik tüketimi kan ve damar sağlığını korur. Kalp krizi, ritm bozuklukları ve spazm gibi problemlerin önüne geçer.

Bağışıklık Sistemine Katkısı

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde enfeksiyon ve iltihap kaynaklı hastalıkları önler.

Kolesterole Katkısı

Kötü kolesterol olarak bilinen LDL'nin azalmasına, iyi kolesterol HDL'nin artmasına katkı sağlar.

Kilo Verme

Düzenli olarak erik tüketimi kilo kaybına destek olur.

Anksiyeteye Katkısı

Eriğin düzenli tüketimi anksiyetenin azalmasına katkı sağlar.

Hamilelikte Tüketimi

Eriğin hamilelikte tüketimi içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde anne ve bebek sağlığı için oldukça faydalıdır.

Kanser Tedavisi

Çalışmalara göre içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudun kanser hücreleri ile savaşmasına destek olur.

Cilt Sağlığı

İçeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde ciltteki kırışıklıkları önler, cildin daha genç görünmesini sağlar.

Kanın Pıhtılaşması

K vitamini yönünden zengin olan erik, kanın pıhtı seviyesini düzenler ve kemik sağlığını güçlendirir.