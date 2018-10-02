Lavanta çayının faydaları nelerdir ve nasıl demlenir? Lavanta çayı yararları!

Lavantanın taze ve kurutulmuş çiçekleri medikal amaçlı kullanılır. Kurutulmuş halinden hazırlanıp tüketilen çayı vücutta antiseptik özellik göstermesinin yanı sıra hoş kokusuyla da birçok bitki çayı arasında dikkat çekici bir yere sahiptir.

Lavanta çayı nasıl demlenir?

Öncelikle 1 su bardağı içme suyunu kaynatın. Daha sonra kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta ekleyin. Ardından ocağın altını kısın ve 6 dakika boyunca lavanta çayının demlenmesini bekleyin. Demlenen lavanta çayı ılık bir hal aldıktan sonra süzülerek içilebilir.

Lavanta çayı ya aç karnına ya da akşam yemeğinden minimum 2 saat sonra içilmelidir. Vücuda olan faydalarının etkisini azaltmamak için tatlandırmadan içilmesi önerilir. Tedavi amaçlı düzenli kullanımında ise 15 günlük sürenin üstüne çıkılmamalı, bu süreden sonra mutlaka tüketimine ara verilmelidir.

Lavanta çayının faydaları nelerdir?

Lavantı çayı sinirlerin yatışmasını ve romatizma kaynaklı ağrıların giderilmesini sağlar. Bu sebeplerden ötürü uyku problemi yaşayan kişilere lavanta çayı tüketmeleri önerilir.

Psikolojik rahatsızlıklara karşı melisa çayıyla benzer özelliklere sahiptir. Depresyon gibi psikolojik bozuklukların semptomlarının en hafif düzeyde yaşanmasını mümkün kılar.

Sinir sistemini güçlendirir ve tansiyonla düzeyini dengeler. Özellikle şiddetli baş ağrılarına sebep olan migrenin tedavisine yardımcı olur.

Mide ve bağırsaklarda meydana gelen sindirim sistemi bozukluklarına karşı iyileştirici bir etkiye sahiptir.

İyi bir iştah açıcıdır.

Adet periyotlarının düzene girmesini sağlar.

Akne ve benzeri cilt problemleriyle savaşır. Tonik şeklinde cilde uygulanan lavanta çayı cildin canlı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Düzenli tüketildiğinde detoks etkisi göstererek karaciğerin düzenli bir şekilde işlevlerini yerine getirmesine deste olur. Karaciğer yetmezliği gibi hastalıklara karşı olumlu etkileri mevcuttur.

Temiz saça friksiyon şeklinde uygulanan lavanta çayı saç köklerindeki kan akışını hızlandırır. Bu sayede saçlar canlı bir görünüm kazanır.

Lavantanın yan etkileri nelerdir?

Lavanta çayının sağlığa olan faydaları, deneyimleyerek faydasını görmüş kişilerin söylemleri doğrultusunda kabul görmüş olsa da etkileri hakkında yeteri kadar bilimsel görüş mevcut değildir. Bu sebeple tüm alternatif tıp yöntemlerinde olduğu gibi lavanta çayı tüketmeden önce de uzman görüşü alınmalıdır.

Bazı hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara sebep olan lavanta çayının özellikle aşırı miktarda tüketilmesi halinde titreme, kusma, baş dönmesi gibi semptomlarla karşı karşıya kalınabilir.

İştah artırıcı nitelikte bir bitki çayı olmasından ötürü kilo problemi olanlar papatya çayını dikkatli bir şekilde tüketmelidirler.

Hamile ve lohusa döneminde kadınların tüketimine uygun değildir.