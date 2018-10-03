Nane çayı faydaları nelerdir ve nasıl hazırlanır? Nane çayı içmenin yararları

Nane aynı zamanda taze ve kuru haliyle mutfaklarımıza yerini almaktadır. Aynı zamanda nanenin aroması çayın yanı sıra diş macunu, traş köpüğü, sakız, nefes ferahlatıcı, şeker, yağ gibi kullanım alanları yaygındır.

Nane ferahlatıcı tadı sayesinde kek, kurabiye, şekersiz ürünler ve enerji yiyeceklerinde kullanıldığı gibi dondurma, çikolata ve içeceklerde de kullanılmaktadır. Nane çayı faydaları nelerdir sorusunun yanıtına ve nane çayı nasıl demlenir sorusunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nane Çayı Nasıl Hazırlanır?

Nane çayını marketlerden poşet çay şeklinde alabileceğiniz gibi nane yaprağı alarak evinizde de demleyebilirsiniz.

Nane çayını hazırlamak için 6-8 bardak sıcak suyun olduğu demliğe poşet çayı veya nane yapraklarını yerleştirin ve 4-6 dakika bekleyin. Nane çayınızı biraz limon ve bir miktar şeker ile de tatlandırabilirsiniz.

Nane Çayının Faydaları

Çay satıcıları ve pek çok internet sitesine göre faydaları saymakla bitmeyecek nane çayı ile ilgili yazıların pek çoğu yayınlanmış çalışmalara dayanmamaktadır. Ancak tabi ki bu nane çayının faydaları olmadığını göstermez, yalnızca bilim insanlarının tüm bu faydaları dayandıracak çalışmalarının bulunmadığını gösterir.

Ulusal Sağlık Örgütlerine göre, nane yaprağı ile yapılan araştırmalar yetersizdir. Nane hakkındaki çoğu araştırma aslında nane yağı hakkındaki araştırmalarla desteklenmektedir.

Nanenin mide spazmlarına ve genel mide rahatsızlılarına iyi geldiğine dair bazı kanıtlar vardır.

Nane tüketimi enerjinizi artırabilir.

Nane çayı kronik ağrılar için iyileştirici etki yaratabilir.

Nane tüketiminin irritabl bağırsak sendromununu azalttığı görülmüştür.

Nane içeriğindeki mentol sayesinde zihninizin stresten uzaklaşmasına yardımcı olabilir.

Nane tüketiminin sinüslere iyi gelerek solunum problemlerini azalttığı görülmüştür.

Nane çayının menstrüal ağrılara iyi geldiği bazı kadınlarda görülmüştür.

Alerji ve astım belirtilerini azalttığı görülmüştür.

Eğer nane çayını yüksek kalorili bir kahve veya tatlı yerine tüketiyorsanız, elbette bu durum tükettiğiniz kalorinin azalması açısından size oldukça fayda sağlayacaktır.

Nane Çayının Yan Etkileri

Nane çayının kanıtlanan bir yan etkisi olmasa da mide bulantılarına sebep olduğuna, sperm miktarını azalttığına dair bazı bulgular vardır. Yine de hamileyseniz veya çocuk emziriyorsanız doktorunuza danışmadan nane çayı tüketmeyiniz.