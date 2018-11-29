Sigarayı bırakırken yapılması gerekenler nelerdir?

Sigaranın sağlığa ne kadar zararlı olduğu herkes tarafından bir gerçek! Bu konuda bilinçlenen sigara içen vatandaşlar için oldukça yararlı sigara bırakma teknikleri söz konusu. Sigarayı bırakmak için önerilen ürünler işe yarasa da pahalı ve bütçeleri zorlayan cinstendir. Sigarayı bırakma yöntemleri baz alındığında sigarayı bırakma sürecinde yapılması gerekenleri sıraladık.

SİGARAYI BIRAKIRKEN YAPILMASI GEREKENLER

BOL SU TÜKETİN : Yetişkin bir bireyin metabolizmasının sağlam çalışması için, fizyolojik ihtiyaçlarının başında su gelir. Günde en az 2 litre su içmek olmazsa olmazlar arasındadır. Kafanızda sigara içmeyi bıraktığınız zaman bolca su tüketmelisiniz; sigaradaki nikotin maddesi vücudunuza işledikten sonra her yere nüfus eder. Bu durumdan kurtulmak için vücudunuzu toksinlerden arındıran suyu bol bol tüketmek oldukça yararlı olacaktır. Vücudunuzu nikotin maddesinden arındırmak için bol bol su tüketmelisiniz.

: Yetişkin bir bireyin metabolizmasının sağlam çalışması için, fizyolojik ihtiyaçlarının başında su gelir. Günde en az 2 litre su içmek olmazsa olmazlar arasındadır. Kafanızda sigara içmeyi bıraktığınız zaman bolca su tüketmelisiniz; sigaradaki nikotin maddesi vücudunuza işledikten sonra her yere nüfus eder. Bu durumdan kurtulmak için vücudunuzu toksinlerden arındıran suyu bol bol tüketmek oldukça yararlı olacaktır. Vücudunuzu nikotin maddesinden arındırmak için bol bol su tüketmelisiniz. VİTAMİN TAKVİYESİ : Nikotinin bıraktığı hasarları atma konusunda su oldukça önemlidir fakat tek başına yeterli değildir. Vücudunuzdaki toksinleri atmak için vitaminlerden yararlanmak da faydalıdır. Sigara tüketimi vücuttaki C vitaminini azaltır hatta yok eder. Bu nedenlerden dolayı C vitamini içeren besinler tüketmek sigaranın verdiği hasarları azaltmak için faydalıdır. C vitaminin yanı sıra A ve E vitaminleri de sigaranın verdiği zararı tamir etmekte gereklidir.

: Nikotinin bıraktığı hasarları atma konusunda su oldukça önemlidir fakat tek başına yeterli değildir. Vücudunuzdaki toksinleri atmak için vitaminlerden yararlanmak da faydalıdır. Sigara tüketimi vücuttaki C vitaminini azaltır hatta yok eder. Bu nedenlerden dolayı C vitamini içeren besinler tüketmek sigaranın verdiği hasarları azaltmak için faydalıdır. C vitaminin yanı sıra A ve E vitaminleri de sigaranın verdiği zararı tamir etmekte gereklidir. ZENCEFİL TÜKETİMİ : Sigarayı bırakma zürecince yaşanan problemlerden biri de mide bulantısıdır. Bu süre zarfında mide bulantısı hissettiğinizde zencefil yardımınıza koşacaktır. Zenfecili tüketmek için en etkili yöntem çayını demlemektir. Aktardan alınan zencefilleri çay şeklinde demleyerek tüketebilirsiniz. Bu zencefil çayı bulantıyı azaltacaktır. Unutulmamalıdır ki; sigarayı bıraktıkları dönemde bireylerin çoğu bulantı hissinden kurtulmak için yeniden sigara yakmaktadırlar. Bu aşamada zencefil tüketimi büyük önem taşır.

: Sigarayı bırakma zürecince yaşanan problemlerden biri de mide bulantısıdır. Bu süre zarfında mide bulantısı hissettiğinizde zencefil yardımınıza koşacaktır. Zenfecili tüketmek için en etkili yöntem çayını demlemektir. Aktardan alınan zencefilleri çay şeklinde demleyerek tüketebilirsiniz. Bu zencefil çayı bulantıyı azaltacaktır. Unutulmamalıdır ki; sigarayı bıraktıkları dönemde bireylerin çoğu bulantı hissinden kurtulmak için yeniden sigara yakmaktadırlar. Bu aşamada zencefil tüketimi büyük önem taşır. ÜZÜM SUYU: Sigara bağımlılığından kurtulmanın esas püf noktası vücuttan toksinler atılana dek sigara içmemektir asla geriye dönmemektir. Detoks denilen arınma yani temizlenme durumunu üzüm suyuyla yapabilirsiniz. Üzüm suyu metabolizmayı toksinlerden temizleyen bir içecektir. Üzümün içerisinde bulunan asitler toksin atımını hızlandırdığı gibi sigara hissini de uzaklaştırır.