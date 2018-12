At nalı hastalığı nasıl olur?

Böbrekleri at nalı şeklinde doğan bireylerin yaklaşık olarak üçte biri yaşam faaliyetlerine engel olacak herhangi bir sorunla karşılaşmazlar. Hatta bu durum herhangi bir problemden ötürü ultrason ve benzeri görüntüleme teknikleriyle inceleme yapılmadı takdirde belirli bir yaşa kadar anlaşılmaz. Hayat sorunsuz bir şekilde devam eder. Ancak kimi durumlarda at nalı şeklinde böbreklere sahip olan kişilerde sinir ve boşaltım sistemi sorunlarıyla birlikte kalp-damar hastalıklarına rastlanabilir. Bu gibi durumlara maruz kişilerin at nalı böbrekli kişilere oranının yaklaşık olarak yüzde 30 olduğu söylenebilir.

At nalı böbrek nedir?

İnsanların büyük bir çoğunluğu omuriliklerinin iki tarafından konumlanmış olan iki böbreğe sahip. Bu böbrekler henüz anne karnındayken şekillenir. Rahimde bebek oluşumu esnasında karın bölgesinde ilk oluşan organalar böbreklerdir. Böbreklerin aynı zamanda omuriliğin iki tarafındaki konumlarına aşamalı olarak yerleşen ilk organlar olduğunu söylemek de mümkündür. Fakat bazı durumlarda bu süreç sorunlu bir şekilde işler. Süreçte içerisinde yaşanan problemler neticesinde iki böbrek birleşerek tek bir böbrek halini ve at nalı şeklini alabilir. Genel olarak gebeliği 7 ve 9. Haftaları arasında ortaya çıkan bu sorun nadiren görülür. Her 500 bebekten yalnızca 1 tanesinde bu soruna rastlanır. Öte yandan erkeklerde bu problemin ortaya çıkma sıklığı kadınlara göre daha fazladır.

Nelere dikkat edilmesi gerekir?

Boşaltım sisteminde herhangi bir sorun meydana gelmemesi adına her gün düzenli olarak belirli bir miktarda su tüketilmesi gerekir. Bolca içilen su böbreklin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Böbrekler açısından risk teşkil eden gıdalar tüketilmemelidir. Bunun yerine sarımsak, zencefil, zerdeçal, kişniş, maydanoz gibi böbrek dostu besinler tüketilebilir.

Alkol ve sigaradan muhakkak uzak durulmalı, mümkünse bu gibi maddelerin tüketimine son verilmelidir.

Arpa ve yulaf gibi tam tahıllı gıdalar tüketilmelidir.