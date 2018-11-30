Bebeklerde sivilce için ne zaman doktora gidilmelidir?

Bebeklerde meydana gelen sivilceler genel olarak çok küçük bir şekilde kırmızı veya beyaz yumrular halinde görülür. Doğumun hemen ardından bebekte sivilce gözlenmesinin mümkün olduğu gibi ilk 4 haftalık süreçte de sivilceye rastlanabilir. Sivilcelerin geneli zararsız oluşumlar olsa da ebeveynler, bebeklerinin özellikle yüzlerinde kırmızımsı ve lekeli görüntüye son vermek amacıyla ev yapımı birtakım çözümler üretebilirler. Ancak bu çözümlerin büyük bir çoğunluğu doktor bilgisi ve önerisi dahilinde olmadığı sürece faydalı olmayabilir.

Bebeklerde sivilce neye benzer?

Bebeklikte meydana gelen sivilceler ergenlik dönemindeki sivilcelere benzer. Yalnızca bebeklikteki sivilceler ergenliğe göre biraz daha küçüktür.

Sivilce, cildin tahriş olduğu bölgelerde oluşan, kırmızı ve beyaz yumrulardan oluşan bir yapıdır. Kimi zaman sırtta çıksa da genel olarak alın, çene ve yüz bölgesinde görülür. Eğer bebeğin ateşi olması gereken değerin üstünde ise ve şüphe uyandıracak düzeyde salya akıtıyorsa ya da sütünü tükürüyor ise durumun daha da kötüye gitmesi mümkündür. Bu gibi durumlarda vakit kaybı yaşamadan bir uzman doktora başvurulması en doğrusu olacaktır.

Bebeklerde sivilce neden olur?

Bu soruya verilebilecek net bir cevap yoktur. Ancak konuyla alakalı üretilmiş birkaç teori mevcuttur. Anneden bebeğe geçiş yapan hormonlar, doğumun ardından ilk birkaç ay bebekte sivilce oluşumuna sebep olabilir. Bebeğin kullandığı ilaçlar ve hatta emdiği anne sütü de sivilcelerin meydana gelmesine öncülük edebilir. Kimi durumlarda özellikle bebekler için tasarlanmamış olan cilt bakım ürünlerinin kullanılması durumunda da sivilce oluşumu riski artış gösterir. Fakat bazen tıpkı ergenlik sivilcelerindeki gibi sivilce oluşumuna kaynaklı eden faktörün anlaşılması mümkün olmayabilir.