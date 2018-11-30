Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Bebeklerde sivilce için ne zaman doktora gidilmelidir?

için ne zaman doktora gidilmelidir?

Bebeklerin çeşitli yerlerinde oluşum gösteren sivilceler anneler açısından endişe verici ve can sıkıcı olsa da bebeklerde meydana gelen sivilcelerin pek çoğu tamamıyla zararsız oluşumlardır. doğduktan sonra 7 aya kadarki süreçte yaygın olarak meydana gelir. Bu süreçte birtakım belirtilerin izlenmesi sonucunda sivilceye eşlik eden çeşitli olumsuz durumların fark edilmesi halinde doktora gidilmesi gerekebilir. Yani bebeklerde sivilce için ne zaman doktora gidilmelidir sorusuna net bir cevap verebilmek için birtakım olumsuz durumlardan söz etmek gerekir.

Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:58
Bebeklerde sivilce için ne zaman doktora gidilmelidir?

Bebeklerde meydana gelen sivilceler genel olarak çok küçük bir şekilde kırmızı veya beyaz yumrular halinde görülür. Doğumun hemen ardından bebekte sivilce gözlenmesinin mümkün olduğu gibi ilk 4 haftalık süreçte de sivilceye rastlanabilir. Sivilcelerin geneli zararsız oluşumlar olsa da ebeveynler, bebeklerinin özellikle yüzlerinde kırmızımsı ve lekeli görüntüye son vermek amacıyla ev yapımı birtakım çözümler üretebilirler. Ancak bu çözümlerin büyük bir çoğunluğu doktor bilgisi ve önerisi dahilinde olmadığı sürece faydalı olmayabilir.

Bebeklerde sivilce neye benzer?

Bebeklikte meydana gelen sivilceler ergenlik dönemindeki sivilcelere benzer. Yalnızca bebeklikteki sivilceler ergenliğe göre biraz daha küçüktür.

Sivilce, cildin tahriş olduğu bölgelerde oluşan, kırmızı ve beyaz yumrulardan oluşan bir yapıdır. Kimi zaman sırtta çıksa da genel olarak alın, çene ve yüz bölgesinde görülür. Eğer bebeğin ateşi olması gereken değerin üstünde ise ve şüphe uyandıracak düzeyde salya akıtıyorsa ya da sütünü tükürüyor ise durumun daha da kötüye gitmesi mümkündür. Bu gibi durumlarda vakit kaybı yaşamadan bir uzman doktora başvurulması en doğrusu olacaktır.

Bebeklerde sivilce neden olur?

Bu soruya verilebilecek net bir cevap yoktur. Ancak konuyla alakalı üretilmiş birkaç teori mevcuttur. Anneden bebeğe geçiş yapan hormonlar, doğumun ardından ilk birkaç ay bebekte sivilce oluşumuna sebep olabilir. Bebeğin kullandığı ilaçlar ve hatta emdiği anne sütü de sivilcelerin meydana gelmesine öncülük edebilir. Kimi durumlarda özellikle bebekler için tasarlanmamış olan cilt bakım ürünlerinin kullanılması durumunda da sivilce oluşumu riski artış gösterir. Fakat bazen tıpkı ergenlik sivilcelerindeki gibi sivilce oluşumuna kaynaklı eden faktörün anlaşılması mümkün olmayabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebeklerde sivilce için ne zaman doktora gidilmelidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN