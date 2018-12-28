Ağız kuruluğunun nedenleri nelerdir?

Ağız kuruluğu toplumda sıkça karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Çoğu zaman altında yatan neden basit bir sebep olsa da çok ciddi problemlere de yol açabilmektedir.

AĞIZ KURULUĞUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Ağız kuruluğunun nedenleri arasında birçok sebep sayabiliriz. Bazen burun tıkanıklığı ya da geniz tıkanıklığı gibi basit bir sebep ağıza nefes almayla ağız kuruluğuna yol açsa da bazen de sistemik bazı hastalıklar ağız kuruluğuna yol açabilmektedir. Kullanılan bazı ilaçlar, radyoterapi ve kemoterapi görmek gibi bazı işlemler ağız kuruluğu nedenleri arasında yer alabilir. Sebebi her ne olursa olsun ağzınızı koruyan tükürüğün ağızda yeterli bir şekilde yıkama etkisi gösterememesi çok ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bunun için gerekli önlemler ve koruyucu tedbirler mutlaka alınması gerekir.

AĞIZ KURULUĞU NASIL ÖNLENİR?

Ağız kuruluğuna yol açan sistemik bir hastalık varsa öncelikle bunun mutlaka çözülmesi gerekir. Bu sistemik hastalıkla ilgili bir tedavi sürecine girilip bununla ilgili sonuç alınabilir. Ama bunu dışında genizden buruna nefes alamam ve ağzın açık kalmasıyla oluşan problemler varsa bu konuda doktorunuz, diş hekiminiz size spesifik önerilerde bulunabilir.

Bizim gün içerisinde yapabileceğimiz bu kuruluktan dolayı dişlerimizde problem olabileceği için florlu diş macunu ile dişlerimizi fırçalamaktır.

İçinde yüzde yüz ksilitol olan sakızların tüketilmesi de tükürük oluşumunu artırır.