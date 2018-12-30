Hipertansiyon nedir? Belirtileri Nelerdir?

Hipertansiyon Nedir?

Kanın atardamar duvarına yaptığı basınca tansiyon demekteyiz. Bu duvara yapılan en düşük basınç ise diyalostik kan basıncı, yani küçük tansiyon, bu duvara yapılan en büyük basınca ise sistolik kan basıncıdır. Buna da büyük tansiyon demektir.

Kan basıncındaki normal değerlerde küçük tansiyon 80, büyük tansiyon ise 90 olarak bilinmektedir. Büyük tansiyonun 140 limiti üzeri veya küçük tansiyonun 90'ın üzerinde olması yada bu iki değerin de birden yüksek olmasına hipertansiyon denmektedir.

Hipertansiyon Neden olur?



Hipertansiyon nedenleri yüksek tuz alımından stresli yaşam tarzına kadar uzanıyor. Obezite, ailede yüksek tansiyon geçmişinin bulunup bulunmaması, şeker hastalığı, hareketsiz bir yaşam sürdürülmesi ve genetik bozuklukların yanı sıra, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi bazı minerallerin yeterli alınmaması, aort darlığı gibi birçok etmen de yüksek tansiyonun ortaya çıkışında ciddi etkisi bulunan faktörler. Ayrıca ağrı kesici ve doğum kontrol hapı gibi bazı ilaçlar da kimi insanlarda kan basıncını yükselterek yüksek tansiyona neden olabiliyor.



Hipertansiyon Belirtileri



Hipertansiyonun en açık olan belirtileri enseden başa doğru oluşan ağrı, burun kanaması, kulaklarda uğultu ve çınlama ile baş dönmesidir. Bunların yanı sıra sık idrara çıkma, terleme, çarpıntı, kas zayıflığı, kaslarda kasılma atakları, horlama ve uyku halinde nefes darlığı gibi belirtilerden birkaçının varlığı da aklınıza yüksek tansiyon ihtimalini getirmeli.

Hipertansiyona ne iyi gelir?

Hipertansiyon tanısı konmadan ve hipertansiyon ilaçları almak zorunda kalmadan önce önlem mahiyetinde yapmanız gereken bazı şeyler bulunuyor. İdeal kilo aralığınızın dışına çıkmamak dikkat etmeniz gereken şeylerin başında geliyor. Buna ek olarak düzenli fiziksel aktivite seviyenizi artırmalı, tuz ve sodyum alımınızı kısıtlamalı, posa alımınızı artırmalı ve sağlıklı yağlar kullanmalısınız.



