Kemik erimesi nedir? Nasıl tedavi edilir?

Omurlardaki ağrılara dikkat edilmeli

Kemik erimesi hastalığında omurlardaki ağrılar hastalığın tanısının konulması bakımından önemli rol oynar. Yaşanılan sırt ağrıları kemik erimesinin başladığının habercisi olabilir. Omurlarda başlayan kemik erimeleri omurda çökmeye sebep olabilir. Bu durum ciddi duruş bozukluklarına neden olur. Kemik erimesi tespit edilen hastalarda el bilek kemiği, leğen kemiği ve vücudun diğer bölgelerindeki kemiklerde ciddi kırıklar meydana gelebilir.

Kemik erimesi neden olur?

Vücuttaki kemiklerin ana maddesi kollajen adı verilen bir proteinden oluşur. Kemik sertliğini ise kalsiyum fosfat mineralinden sağlar. Ve bu mineralin eksikliği kemik erimesine sebep olur. Kadınların kemiklerindeki en büyük değişimin menopoza girildikten birkaç yıl sonra ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Değişen hormonlar ve kemik yapısının git gide güçsüzleşmesi kemik erimesinin kadınlardaki menopoz döneminden sonraki zamanlarda büyük önem taşır.

Kemik erimesi herkeste olur mu?

Kemik erimesi herkeste oluşabilecek bir hastalıktır. Özellikle belli bir yaştan sonra vücudun yaşlanmaya doğru ilerleyen sürecinde sıkça rastlanan bir hastalıktır. Yaş aldıkça kemik erimesi artar. Kemik yoğunluğu düşmeye başladığında kemiklerde erime meydana gelir.

İnce yapılı kadınların risk faktörleri

Vücut tipi ve kemik yapısı diğer insanlara nazaran daha ince olan kadınlarda kemik erimesi riski daha yüksektir. Genetik yapının da kemik erimesi üzerindeki etkisi göz ardı edilmemelidir.

Romatizmal eklem hastalığı kemik erimesine yol açabilir

Romatizmal eklem hastalığı olanlar kemik erimesi hastalığına daha fazla yakalanmaktadırlar.

Yeme düzensizliği kemiğin güç kaybetmesine neden olur

Yeme bozukluğu olan kişilerde kemik erimesinin daha sık görüldüğü bililnmektedir. Düzensiz veya yanlış beslenme kemiklerde ciddi sorunlara hızla yayılan erimelere yol açabilir. Kendini bilerek aç bırakmak hem vücut direncini düşüreceği gibi hem de kemik yapısını fazlasıyla etkiler.

Son zamanların rövaşta ameliyatlarından obezite ameliyatları kemik kaybı riskini arttıran önemli bir faktördür. Hem vücut dengesi bozulur hem de kemiklerdeki ani güç değişimi erimelere neden olabilir.

Kemik erimesi nasıl tedavi edilir?

Kemik erimesi belirtilerini hissettiğiniz anda doktorunuza gidip gerekli muayeneleri olduktan sonra eğer tanısı konulmuş kemik erimesi hastalığınız varsa kullanmanız gereken bifosfonat grubu ilaçlar erime riskini azaltabilir. Kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalı reçetesiz kullanılmaya çalışılmamalıdır. Kesin çözümlerin olmamasıyla birlikte kemikleri güçlendirmek için dışarıdan alınan destekle erimenin yoğunluğu azaltılabilir ve tedavi edilebilecek noktaya getirilebilir.

Kemik yapısını güçlendiren besinleri tercih edin

Kalsiyum zengini gıdalar alarak kemik yapınızı ciddi ölçüde güçlendirebilirsiniz. Bu gıdaların hangi yaş grubunda olursanız olun kemiklerinize etki ettiği gözlemlenmiştir. Özellikle süt tüketimi kemik yapısını kuvvetlendirmekte büyük önem taşır. Herhangi bir mide rahatsızlığına yol açmıyorsa eğer günde 2-3 bardak süt tüketebilirsiniz. Yeşil sebzeler magnezyum açısından zengin oldukları için kemik gücünüzü korumanızda ve arttırmanızda size yardımcı olacaktır. Somon balığı D vitamini açısından zengin bir balık olduğu için kemik erimesini engelleyecek gıdaların başında gelir.