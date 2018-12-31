Kolon kanseri nedir, neden olur?

Birçok kansere göre daha hızlı yayılan bu kanser hücreleri erken tanı koyulması halinde kanser hücreleri sadece kolonda sınırlandırılabilir. Diğer organlara sıçraması engellenmeye çalışılır. Erken tanı koyulamaması halinde kanser hücreleri bulunduğu bölgedeki en yakın organlara yayılmaya başlar. Akciğer, dolaşım yoluyla karaciğer ve lenf bezlerine yayılım gösterebilir.

Kolon kanseri neden olur? Belirtileri nelerdir?

Kolon kanserin nedenleri; yaşam tarzı, çevresel etkenlerdeki değişiklikler ve genetik faktörler olarak sıralanabilir. Ailesinde daha önceden Kolon kanseri görünen bir kişinin risk oranı diğer kişilere göre daha fazladır. Eğer bir ailede kolon kanseri olan bir kişi varsa eğer diğer aile bireylerinin kolon kanseri olan kişinin yaşına yaklaştığında doktor kontrollerine başlaması hekimler tarafından önerilmektedir. Aile bireyleri böyle bir risk taşımıyorlarsa 50 yaşına gelindiğinde genel kontrollerinin yapılması önerilir. Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanser tedavi yöntemleri gelişen tıp ve teknolojiyle birlikte büyük ilerleme kaydetmiştir.

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?

Sık görülen belirtilerin başında sürekli ishal veya kabızlık gelir. Normalin dışında büyük abdestten kan gelmesi veya daha önce görülmemiş bir salgı görülmesi, daha ilerlermiş ve tanısı henüz konulmamış lolon kanserlerindeki belirtilerin başında ise, karında gözle görünür şekilde şişlik ve karın ağrısı belirtileri gözlemlenmektedir. Bu ve buna benzer şikayetlerin olması durumunda vakit kaybetmeden doktora gidilmesi ve hekimin belirlediği testlerin yapılması önerilir.