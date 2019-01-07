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Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz zehirliyor!

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, satın alınan tavuğun ambalajlı olması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Artık, "Ambalajlı gıdalar; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenli ve sağlık açısından uygundur" dedi.

Giriş Tarihi: 7.1.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 7.1.2019 11:29
Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz zehirliyor!

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, eti alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir. Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.Tavuk eti ya satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir" diye konuştu.

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Dikkat! Tavuğu bu şekilde tüketirseniz zehirliyor!
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