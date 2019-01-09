Kokuları doğru alamıyoruz!

Doç. Dr. Aytuğ Altundağ geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen Koku ve Tat Bilimleri Toplantısı'nda 'koku alma' üzerine önemli açıklamalarda bulundu.Toplumun yüzde 2'sinde ağır düzeyde, yüzde 10'unda da orta düzeyde koku duyusu kaybı var dedi. Doç. Dr. Aytuğ Altundağ işitme testi ve görme testindeki yaygınlığa rağmen çok az kişinin kendisine koku testi yaptırdığını ve pek çok kişinin ne kadar koku aldığını bilmediğini belirtti.

GRİP SONRASI DEVAM EDERSE DİKKAT!

Koku alma bozukluğunun tanısının erken dönemde konulmasının önemine dikkat çeken Dr. Aytuğ Altundağ, grip mevsiminde koku kaybının çok arttığını ve şikâyetin grip sonrası devam etmesi durumunda çok hızlı bir şekilde Koku Testi yapılması gerektiğini belirtti.

KOKU DUYUSUNU GERİ KAZANIYOR

Sempozyumda ayrıca Koku Alma Bozukluğu'ndaki yeni tedavileri de anlatan Dr.Aytuğ Altundağ bu sayede dünyada ve ülkemizde çok fazla sayıda insanın tekrar koku duyusunu geri kazandığını açıkladı.