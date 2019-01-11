"Sesimizi duyun” çığlığı karşılık buldu

Sağlık Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) işbirliğiyle hayata geçirilen Sağlık Market (e-ihale sistemi) üzerinden yapıldı. Üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan anlaşma ile biyonik kulak yakında üniversite hastanelerinde de uygulanarak daha geniş bir alana ulaşacağını belirten İşitder Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Oray, "Türkiye genelinde yaklaşık 40 klinikte bekleyen 1000'i aşkın hasta artık işitme engeliyle karşı karşıya kalmayacak. Bekleyen herkes biyonik kulağa kavuşacak" dedi.

BİYONİK KULAK SAYESİNDE...

Türkiye genelinde farklı kamu hastanelerinde aralık ayından bu yana yeniden takılmaya başlanan biyonik kulak (koklear implant) için kasım ayında ihale yapılmıştı. Bu ihale kapsamında alınan dünyanın en yeni ve gelişmiş koklear implant modeli, öncelikli olarak 0-4 yaş arası çocuklara SGK kapsamında uygulanmaya başlandı. Koklear implant alımları 2019 yılı sonuna kadar DMO aracılığıyla ve yine SGK kapsamında devam edecek. İmplantlarıyla ilk seslerini duymaya başlayan çocuklar, erken teşhis ve biyonik kulak sayesinde konuşma ve dil gelişimi için gerekli donanıma sahip olmuş olacak.

OĞLUMUZUN DUYMASI İÇİN...

2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu işitmesini kaybeden Ahmet Talha da bu ihale kapsamında alınan en yeni ve en gelişmiş koklear implant modeli ile ameliyat oldu. Baba Serdal Karga "Oğlumuzun hastalıktan sonra seslere tepki vermediğini fark edince işitme cihazı kullanmaya başladık ama o da fayda etmedi. Doktorumuz oğlumuzun duyması için tek yolun biyonik kulak olduğunu söyledi. O yüzden ameliyatların yeniden başladığının haberi gelince nasıl sevindiğimizi anlatamam. Şu an seslere tepki vermeye başladı. Allah devletimize zeval vermesin, bekleyen tüm aileler inşallah bu mutluluğu bir an önce yaşar" diye konuştu.





ANNE DİYECEĞİ GÜNÜ HEYECANLA BEKLİYORUM

İzmir'de doğuştan işitme kaybı teşhisi konulan 18 aylık Yağmur bebek de biyonik kulak ameliyatıyla duymaya başladı. Ödemiş'te yaşayan Cihan ve Kader Ünal çiftinin 8 yıl önce dünyaya gelen ilk çocukları Şevket'e "biyonik kulak" takıldı. 18 aylık Yağmur'un da duymadığını fark eden aile, Yağmur'a da aynı cihazdan taktırdı. Ameliyat sonrası ilk testte cihaz aracılığıyla verilen sese göz ve kaş hareketleriyle tepki veren Yağmur bebek, ailesi ve hastane çalışanları mutlu etti. Anne Kader Ünal, "Aynı operasyonu geçiren oğlum ilk kez anne dediğinde inanılmaz mutlu olmuştuk. Duyduğumuzda gözyaşları içinde karşılamıştık. Kızımın ağzından da ilk olarak anne kelimesini duymak istiyorum." dedi.



