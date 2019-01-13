Ensedeki ağrı o hastalığın belirtisi!

Birçok kişi için can sıkıcı bir sorun haline gelen sinüzit, alın, ense veya yüzde görülen baş ağrıları ile kendini belli edebilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, "Sinüzit, yüz kemiklerinin arasına yerleşmiş içi hava dolu boşlukların -sinüslerin- iltihabı demektir. Sıklıkla soğuk algınlığı sonrasında gelişir. Alın, ense veya yüzde görülen baş ağrılarına yol açabilir. Koyu yeşil renkli geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu eşlik edebilir" dedi.