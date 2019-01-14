Donörü hem hemşerisi hem meslektaşı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Tamer Şükrü Sever (65) 30 yıl boyunca şoför olarak çalıştıktan sonra 1994'te emekli oldu. İlk olarak 1983'te Taksim İlkyardım Hastanesi'nde sağ böbrekte oluşan üreter taşından dolayı ameliyat olan Sever 2007'de ise Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sol böbreğinden taş kırdırma ameliyatı oldu. Böbrekte taş oluşumu ve taşların böbreği tıkaması sonucu böbrek yetmezliği meydana geldi. Aynı yıl diyalize başladı. Diyaliz sürecindeyken Bezmialem Vakıf Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun önerisiyle organ nakil listesine adını yazdırdı. Ailesinden ya da yakın çevresinden uygun canlı vericisi yoktu. 3 yıl boyunca bekledi. Beklediği telefon 30 Eylül 2017'de geldi. Aranan böbrek bulunmuştu. Üstelik de organını aldığı kişi hem memleketlisi hem de meslektaşı idi. Yaşadığı tesadüfü Sever şu sözlerle anlattı: "Donörüm ile kökenlerimiz Selanik'e dayanıyor. Ameliyat olduğum günün sabahı oğlum, 'Baba, arkadaşların filancanın cenazesine gitmişler. Senin de o kişiyi tanıyabileceğini söylediler' dedi. Oğlumla bu konuşmayı yaptıktan sonra, cenaze törenine katılan arkadaşlarımla da görüştüm. Sonrasında ortak çevremiz olduğunu öğrendim. Donörümün damadı ile nakil olduktan sonra teşekkür etmek için 2 defa telefonda görüştüm. Sağlık durumumun nasıl olduğunu sordu. 'Bir şeye ihtiyacın olursa her zaman yanındayız' dedi. Bu sözleri duymak benim için çok değerliydi" dedi.Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Adem Akçakaya "Hastamızda nakil sonrasında önceki böbrek taşı ameliyatına ve kilosuna bağlı fıtıklaşma oldu ve ikinci defa ameliyat olmak durumunda kaldı. Artık hiçbir sorunu kalmadı. Ülkemizde son dönemde 60 bin böbrek yetmezliği tanısı konmuş hasta var. Ulusal organ bekleme listesinde kayıtlı 26 bin hastadan 23 bini böbrek bekleyen hastalar. Her yıl bu hastaların 2 bin 500'ü uygun organ bulunamadığı için yaşamını yitiriyor. 2018'de canlıdan yapılan 3 bin 472 nakilden 2 bin 514'ü böbrek nakliyken; kadavradan nakilde bin 178 hastanın 703'ünü böbrek hastaları oluşturdu. Ülkemizde yapılan nakillerin yüzde 80'i canlıdan ve yüzde 20 si kadavradan gerçekleştirilmektedir. Bu konuda yeterince bilinçlenme sağlamalıyız."