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Ensedeki ağrı o hastalığın belirtisi!

, alın, ense veya yüzde görülen baş ağrıları ile kendini belli edebilir. Op. Dr. Bahadır Baykal, "Siz kendiniz bile sinüzit tanısını koyabilirsiniz. 10 günden fazla süren burun akıntınız, baş ağrınız varsa sinüzit olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama doğru tedavi için mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekir" diye konuştu

Giriş Tarihi: 13.1.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 11:49
Ensedeki ağrı o hastalığın belirtisi!

Birçok kişi için can sıkıcı bir sorun haline gelen , alın, ense veya yüzde görülen baş ağrıları ile kendini belli edebilir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, "Sinüzit, yüz kemiklerinin arasına yerleşmiş içi hava dolu boşlukların -sinüslerin- iltihabı demektir. Sıklıkla soğuk algınlığı sonrasında gelişir. Alın, ense veya yüzde görülen baş ağrılarına yol açabilir. Koyu yeşil renkli geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bozukluğu eşlik edebilir" dedi.

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Ensedeki ağrı o hastalığın belirtisi!
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