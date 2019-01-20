Rokanın bilinmeyen faydaları

Roka, brokoli ya da lahana ile aynı aileden (Brassicaceae) olması dolayısıyla glukosinolatlar (yüzde 18 ile 63 arası), izotiyosiyanatlar (sülforafan, erusin) ve flavonoitler bakımından zengindir. Sofralarımızda sıklıkla yer verdiğimiz brokoli ve lahanada da temel bileşenler olarak bulunan bu bileşiklerin, özellikle sülforafanın kansere karşı koruyucu etkileri biliniyor. Roka yaprakları pişirildiğinde de çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği biliniyor. işte Farmakognozi ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın roka hakkındaki açıklamaları:

