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Rokanın bilinmeyen faydaları

Farmakognozi ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, rokanın daha önce hiç duymadığımız faydalarından bahsetti.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 22:44 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 22:45
Rokanın bilinmeyen faydaları

, brokoli ya da lahana ile aynı aileden (Brassicaceae) olması dolayısıyla glukosinolatlar (yüzde 18 ile 63 arası), izotiyosiyanatlar (sülforafan, erusin) ve flavonoitler bakımından zengindir. Sofralarımızda sıklıkla yer verdiğimiz brokoli ve lahanada da temel bileşenler olarak bulunan bu bileşiklerin, özellikle sülforafanın kansere karşı koruyucu etkileri biliniyor. Roka yaprakları pişirildiğinde de çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği biliniyor. işte Farmakognozi ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın roka hakkındaki açıklamaları:

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Rokanın bilinmeyen faydaları
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