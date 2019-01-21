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Akıl almaz olay! Birine yemekten birine kediden bulaştı gözlerini ...

İzmir’de yaşayan kimyager Gizem Yalçın (26), makyaj yaparken sağ gözünün görmediğini fark ederken Güzellik Uzmanı Ş.G. (24) ise ipek kirpik uygulaması yaparken sol gözünün görmediğini anladı. İki genç kadın da büyük bir panikle hastaneye giderken, yapılan tetkiklerde akıl almaz bir olayla karşılaştılar...

İHA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 12:57
Akıl almaz olay! Birine yemekten birine kediden bulaştı gözlerini kör etti...

Akıl almaz iki ayrı olay İzmir'de yaşandı. Evinde kedi besleyen, zaman zaman sokak kedilerine sahiplendirene kadar bakan kimyager Gizem Yalçın, 2 yıl önce makyaj yaptığı sırada sağ gözünün görmediğini fark etti. Hemen özel bir hastaneye başvuran genç kadın, daha sonra Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Burada yapılan tetkiklerde, kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma paraziti nedeniyle Yalçın'ın sağ gözünü kaybettiği belirlendi. Yalçın, çocukluğundan beri hayvanlarla haşır neşir olduğunu, evdeki kedilerinin aşılarını ihmal etmediğini ancak sokak hayvanlarını severken bazı zamanlar dikkatsiz davrandığını ifade etti.

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Akıl almaz olay! Birine yemekten birine kediden bulaştı gözlerini kör etti...
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