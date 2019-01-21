Şeker hastalarına şifa oluyor!

ZERDEÇAL

Şeker hastalığı için faydalı bitkiler listemizdeki ilk madde, zerdeçaldır. Ayurvedik sağlıklı yaşam sisteminde zerdeçal pek çok faydalı özelliği sayesinde geniş bir yere sahiptir. İltihap karşıtı yapısı sayesinde kalp hastalıkları ve artrit için de zerdeçal tavsiye edilir. İçindeki aktif bileşen olan kurkumin sayesinde kandaki şeker seviyesini düşürür. Kandaki glukoz miktarını azaltmak ve diyabetin diğer etkilerinden kurtulmak için tek yapmanız gereken her gün az miktarda zerdeçal tüketmektir.