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hastalarına şifa oluyor!

Tip 2 diyabet, hastalığının bilinen en yaygın türüdür. Şeker hastalığı, kandaki glukoz miktarı artarken vücudun yeterli insülini üretememesi veya insülin üretme sürecinin doğru işlememesinden kaynaklanır. Kandaki glukoz enerjiye çevrilip yakılacağı yerde kanın içinde kalmaya devam eder. Bu tip şeker hastalığını engellemek için, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz tavsiye edilir. Ancak daha fazlasını yapmak isterseniz, tip 2 diyabete iyi gelecek bazı bitkileri öğrenmenizde fayda vardır.

Giriş Tarihi: 21.1.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 15:04
Şeker hastalarına şifa oluyor!

ZERDEÇAL

hastalığı için faydalı bitkiler listemizdeki ilk madde, zerdeçaldır. Ayurvedik sağlıklı yaşam sisteminde zerdeçal pek çok faydalı özelliği sayesinde geniş bir yere sahiptir. İltihap karşıtı yapısı sayesinde kalp hastalıkları ve artrit için de zerdeçal tavsiye edilir. İçindeki aktif bileşen olan kurkumin sayesinde kandaki şeker seviyesini düşürür. Kandaki glukoz miktarını azaltmak ve diyabetin diğer etkilerinden kurtulmak için tek yapmanız gereken her gün az miktarda zerdeçal tüketmektir.

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Şeker hastalarına şifa oluyor!
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