Küba’ya gitmeye gerek kalmayacak

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Küba'yaher yıl 2 bine yakın hasta tedavi için gidiyor. Artık aracı firmalara, komisyonculara ve ilaç tacirlerine gerek kalmayacak. Çünkü Kübalı doktorlar, Okan Üniversitesi Hastanesi'nde konseyde Türk hekimler ile birlikte hastaları değerlendirecek. Martta göreve başlayacak olan 3 uzman hekim, 3 yıl boyunca Türkiye'de yaşayacak ve Küba'nın geliştirdiği tedaviler ve özellikle "kanser aşısı"nın hastalar üzerinde etkili olup olmayacağının değerlendirileceği konseyde görev alacak.Okan Üniversitesi Hastanesi, iki yıllık çabanın meyvelerini aldı. Küba Sağlık Bakanlığı, Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Üniversitesi ile görüşmeler yapan Okan Üniversitesi Hastanesi protokolleri imzaladı. Bu aynı zamanda sağlık turizmi açısından da önemli bir adım. Bölgedeki diğer ülkelerden de Küba'ya tedaviye giden hastalar artık Türkiye'de tedavi olma imkanı bulacak. Ayrıca 2020'de Küba'da düzenlenecek olan Dünya Kanser Kongresi'ne İstanbul Okan Üniversitesi ve Küba Onkoloji Enstitüsü ortak bir bilimsel çalışma ile katılmayı da hedefliyor.Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Tunga Demirarslan, "Küba, 2 bin molekül üzerinde çalışıyor. Bin 700'den fazla molekülü de dünyanın çeşitli yerlerinde ruhsatlandırdı. Okan Üniversitesi ayrıca yapılan araştırmaların içine de dahil olacak ve Küba ile birlikte araştırmalar yapacak. İlk hedefimiz enstitü kurmak. Amaç ilaç ticareti yapmak değil, doğru ilaçların kullanılmasını sağlamak. Biz hastalarımıza 'Size faydamız olur ya da olmaz'ı söyleyeceğiz. Umut tacirliği yapmayacağız" dedi.