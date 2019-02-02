Sağlık turizminde dünyanın çekim merkezi olacağız

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın sağlıkta ortaya koyduğu vizyon ve 'hayalim' dediği şehir hastanelerinin de desteğiyle Türkiye, 2023'e kadar sağlık turizmi gelirlerini beş kat artırmayı hedefliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni sağlık turizm stratejisini SABAH'a açıkladı. İşte "57 ülke ve 1,5 milyar insan için 4 saatlik bir uçuş mesafesindeyiz. 2018'de 500 bine yakın yabancı hasta geldi, yıllık yüzde 50 artış ile her yıl 250 bin hastanın daha ülkemize geleceğini ön görüyoruz" diyen Bakan Koca'nın söyledikleri:Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya konulan sağlık politikalarıyla Türkiye, bu alanda önemli bir potansiyel taşıyor. Son derece kaliteli sağlık hizmetini, diğer ülkelere göre çok ucuz fiyatlarla veriyoruz. Ayrıca şehir hastanelerimiz 30 bin nitelikli yatağı ile Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirmek hedefinin en önemli yapı taşlarından biri olacak.Sağlıkta ülkemizin sınırlarını dünyaya açmaya talibiz. Son on yılda ciddi bir ivme yakaladık ancak gerek sağlık tesisleri ile gerekse donanımlı sağlık profesyonelleriyle ulaşabileceğimiz potansiyelimizin çok altındayız. Kurduğumuz Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) vasıtasıyla sahip olduğumuz potansiyeli tam olarak ortaya çıkarmak ve ülkemizi sağlık turizminin ve uluslararası sağlık eğitiminin önemli bir merkezi haline getirmek istiyoruz. Gerçekleştirmeye başladığımız ikili işbirliklerini arttırarak ülkemizin kaynaklarından daha fazla ülkenin yararlanmasını sağlıyoruz. Kamu ve özel sektörümüzü de motive ederek sağlık turizminin marka ülkelerinden birisi olmayı amaçlıyoruz. Yeni sağlık turizmi stratejimiz kapsamında 4 bakanlık ve THY ile iş birliği yaptık. USHAŞ koordinasyonunda 'Sağlık turizmi web portalı ve mobil uygulamaları' adlı bir portal kuruyoruz. Bu portal ile dünyada ilk kez sağlık turizmi tanıtımı 'gov.tr' uzantısı ile devlet eliyle yapacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'ye hasta getiren turizm acentelerini yetkilendirmeye başladık. 36 acente yurtdışından hasta getirmek için yetkilendirildi, 20'si sırasını bekliyor.Sağlık turizminde birçok kurumumuz ile ortak çalışıyoruz. Herkes tanıtım için elini taşın altına koydu. Bazı hedef ülkeler ile vize problemimiz var. Hastanın vize sorunu yaşamadan, hızlı şekilde işlemlerini tamamlaması için Dışişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı turist getiren acentelere teşvik vermeye devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı' da turizm ile ilgili birikimlerini sağlık turizmine aktaracak.