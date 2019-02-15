14 günlük mikrobiyom kürü ile bağırsaklarını yeniden yapılandır!

Bağışıklık sistemi güçlü olan mutlu olur! Mutluluğu vücudun kendisi üretir! Vücut, fiziki olarak dinç, enerjik ve hastalıklara karşı dirençli olduğunda, insan manen de huzurlu ve mutlu hisseder. Ben fiziki ve manevi dengenin doğru kurulmasını "Sağlıklı Yaşam Sanatı" olarak adlandırıyorum" diyen Dr. Ümit Aktaş, bu sanatın bir plan halinde icra edilmesi gerektiğini belirtiyor.

14 GÜNDE BAĞIRSAK FLORANIZ YENİLENSİN

Yeni kitabında mutluluğun doğada, mutfağımızda olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, "Artık herkes biliyor, sağlık bağırsakta başlar. Sağlıklı bir bağırsak florası için de nasıl beslendiğimiz önemli. Mikrobiyom, bağırsakların ekosistemidir. Probiyotik kolonilerin zenginliği ve sayıca üstünlüğü tüm sistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağlar. Bağırsak floranızı yeniden şekillendirmek için, mor kitabımızda yer verdiğim 14 günlük Mikrobiyom Kürü'nü uygulayın, bağırsak floranız yenilensin" dedi.

Sağlıklı yaşam planının adımlarının ve inceliklerinin basit, anlaşılır bir dille anlatıldığı kitap "Neden Hasta Oluyoruz?", "Şifa Mutfağınızda", "Sağlıklı Yaşam Stratejileri", "Kronik Hatalıklara Doğal Çözümler" ve "Sağlığını Takviyelerle Destekle" başlıklarında beş ana bölümden oluşuyor. Hastalıklara yönelik şifa odaklı öneriler sunmanın yanı sıra koruyucu hekimliğin başucu kitabı olan kitapta, herkesin kolaylıkla uygulayabileceği, hızlı ve sonuç odaklı kürler ve tavsiyeler yer alıyor. Kitapta ayrıca, "Mutlu Bağırsak İçin 14 Günlük Mikrobiyom Kürü" ve "Kalıcı Sağlık İçin 24 Saatlik Günlük Kılavuz" başlıklı özel iki bölüm de bulunuyor.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM" DEMENİZ İÇİN...

Dr. Ümit Aktaş'tan mutluluk kürü:

Malzemeler: 1 tatlı kaşığı biberiye, 1 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı lavanta

Bitkileri porselen ya da cam bir bardağa koyun. Üstüne kaynar su ekledikten sonra ağzını kapatın.

5-10 dakika demlendikten sonra için. Günde 3 bardak içebilirsiniz.