Boyundaki şişliğin nedeni 'kikuchi-fujimoto' olabilir!

UZUN SÜREN ATEŞE DİKKAT!

Hastalığın tipik belirtileri ateş ve beraberinde boyunda oluşan lenf nodu büyümesidir. Genellikle boynun arka tarafındaki lenf nodları bölgesinde meydana gelmektedir. Ateş genelde düşük derecelidir ve 1 hafta kadar sürer. Nadiren 1 aya kadar uzayan ateş görülebilmektedir. Lenf nodu büyümesi ve ateşin yanı sıra bazı hastalarda çok seyrek olarak döküntü, eklemelerde şişlik (artrit), karaciğer ve dalakta büyüme de görülebilmektedir.

BELİRTİLERİ LENFOMA İLE KARIŞTIRILIYOR

Hastalığın tanısında kullanılmak üzere bu hastalığa özel bir kan testi veya radyolojik test yoktur. Tanı etkilenen lenf nodunun çıkarılarak patolojik değerlendirilmesi ile konmaktadır. Lenf nodunun patolojisi, bazı viral enfeksiyonlar ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar ile benzerlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla arka boyun bölgesinde şişlik ve ateş şikayeti ile gelen bir hastada Kikuchi-Fujimoto hastalığının yanı sıra viral enfeksiyonlar ve SLE de düşünülmelidir. Ayrıca yine boyun bölgesinde şişlik şikayeti ile kendini gösteren lenfoma, kanser gibi çeşitli kötü huylu (malign) hastalıklarla da karıştırılabilmektedir. Bu nedenle kesin tanı için biyopsi yapılması çok önemlidir.

HASTALAR DÜZENLİ TAKİP EDİLMELİ

Hastalığın özgün bir tedavisi yoktur. Belirti ve bulguları genellikle 1-4 ay arasında kendiliğinden düzelmektedir. Ciddi seyreden veya şikayetleri tekrarlayan hastalarda ise yüksek doz steroid ve intravenöz immün globilin (IVIG) tedavisi faydalı olabilir. Bazı Kikuchi-Fujimoto vakalarında ileride SLE hastalığı gelişebilmektedir. Bu nedenle SLE gelişme veya hastalığın tekrarlama olasılığı nedeniyle hastalar belirli aralıklarla takip edilmelidir.

Boyun bölgesinde lenf nodu şişliği (LAP) şikayeti ile başvuran hastalarda tanı, ciddi sonuçları olabilen kötü huylu hastalıklar olabileceği gibi, grip ya da diğer viral enfeksiyonların seyrinde gelişen LAP veya Kikuchi-Fujimoto hastalığı gibi iyi huylu hastalıklar da olabilir. Bu nedenle hastaya bu olasılıklar çerçevesinde yaklaşılmalı, uygun tanısal yöntemlerle sonuca gidilmelidir.