Uzun ömrün sırrı Samuray bitkisinde

BUGÜN NELER OLDU

Japon kültüründe samurayların yediği ashitaba (yarının bitkisi) isimli nadir bulunan bir bitkinin, yaşlanmayı önleyici etkisi olduğu tahmin ediliyor. Ülkede yapılan son bilimsel çalışma, bir yaprağı koparıldığında ertesi gün yenisi çıkan bu bitkinin yenileyici etkisi olabileceğini gösterdi. Bilim insanları bitkide bulunan DMC isimli bileşenin meyve sinekleri ve solucanları üzerinde denendiğini, bu hayvanların yaşamlarının yüzde 20 oranında uzadığını keşfetti. Uzmanlar, bu içeriğin aynı etkiyi insanlar üzerinde de yapacağını umuyor.