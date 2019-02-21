Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Uzun ömrün sırrı Samuray bitkisinde

Uzun ömrün sırrı bitkisinde

DIŞ HABERLER Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019
Uzun ömrün sırrı Samuray bitkisinde
Japon kültüründe samurayların yediği ashitaba (yarının bitkisi) isimli nadir bulunan bir bitkinin, yaşlanmayı önleyici etkisi olduğu tahmin ediliyor. Ülkede yapılan son bilimsel çalışma, bir yaprağı koparıldığında ertesi gün yenisi çıkan bu bitkinin yenileyici etkisi olabileceğini gösterdi. Bilim insanları bitkide bulunan DMC isimli bileşenin meyve sinekleri ve solucanları üzerinde denendiğini, bu hayvanların yaşamlarının yüzde 20 oranında uzadığını keşfetti. Uzmanlar, bu içeriğin aynı etkiyi insanlar üzerinde de yapacağını umuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzun ömrün sırrı Samuray bitkisinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN