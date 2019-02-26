Ömrü uzatan 5 özel besin

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ortalama yaşam süresi 72 yıl civarı olarak biliniyor. Ancak sağlığınızı ve yaşlanma sürecinizi olumlu veya olumsuz yönde neyin etkileyeceğini biliyorsanız, daha sağlıklı olabilirsiniz. Bu süreçte 114 yaşına kadar yaşamış Bernando LaPallo'nun tükettiği 5 özel besini sizinle paylaştık. İşte ömrü uzatan o yiyecekler...
Giriş Tarihi: 26.2.2019 09:51
TARÇIN
Tarçın sadece lezzeti ile bilinmez, aynı zamanada güçlü tıbbi özelliklere sahiptir. Kanser, kalp hastalıkları ve bakteriyel enfeksiyonlarla baş etmede birebirdir. Ayrıca HIV virüsü ile mücadelede yardımcı olur.