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10 kat artırıyor!

Son yıllarda kullanım alanı genişleyen ve ismini geniş bir kitleye duyuran maca kökü, görünüşü itibariyle turpa benzetiliyor. Halk arasında "Peru ginsengi" adıyla da bilinen maca kökü, toz halinde kullanılıyor. Peki, maca tozunun faydaları neler, tüketirken nelere dikkat etmeli?

Giriş Tarihi: 4.3.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 16:22
Enerjinizi 10 kat artırıyor!

MACA KÖKÜ

Turpgiller ailesinden olan maca kökü, soğuk ve fakir tarım topraklarında iyi şekilde yetişmektedir. Ancak ılık bölgeler ve And dağları dışında seralarda da belli zorluklara karşın yetiştirilmektedir. Genel olarak etli hipokotil kazık kökü için genelde yetiştirilmekle bu kök diğer turp türleri gibi sebze olarak kullanılabilir veya tıbbi bitki olarak kullanılır. Maca kökleri altın veya krem, kırmızı, mor, mavi, siyah veya yeşil renkte olabilir. Krem şeklindeki kökü olan türü tatlı bir türdür, siyah türü biraz acımsı bir tada sahip olup dayanıklılık enerji için kullanılmaktadır, kırmızı türünün ise fareler üzerinde yapılan deneylerde prostata iyi geldiği, prostatı küçülttüğü tespit edilmiştir.

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Enerjinizi 10 kat artırıyor!
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