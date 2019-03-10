Birinci derece yanık nedir? Hafif yanıklar nasıl tedavi edilir?

Birinci derece yanık olarak bildiğimiz hafif yanıklar birçok nedenden dolayı başımıza gelebilir. Yanmanın etkisiyle yanmış bölgeye buz koymak doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Ani soğuk yanığının acısının dindirileceğini düşündürse de ciltte ciddi hasarlar kalmasına neden olabilir.

YANIKLARA İLK ANDA NE YAPMALI?

Yanmış bölgeye ilk etapta buz koymak yerine 5-6 dakika kadar soğuk su tutmak en doğru yöntemdir. Yanmış bölgeye ani buz şoku uygulamak ciltte leke izi kalmasına neden olabilir.

Hafif yanıklar evde kolayca tedavi edilebilir. Yanan bölgeye ilk yarım saat sopuk su uygulaması hem acıyı hafifletir hem de yanmış cildin rahatlamasını sağlar.

HAFİF YANIKLAR AĞRILAR YAPABİLİR

Birinci derece yanıklar gün içerisinde ara ara gelen ağrılar yaşamanıza neden olabilir. Bu yanıkları tedavi edilmesinde Aloe Vera bitkisi sıkça kullanılan bitkisel çözümlerden biridir. Bu bitkinin jel kısmını yanık olan bölgeye sürdüğünüzde yanma hissinin azaldığını, yanık bölgenin toparlanmaya başladığını hissedeceksiniz.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ VAZELİN!

Yanmış bölgeye vazelin sürmek acının artmasına neden olacaktır. Vazelinin macunsu yapısından dolayı yanmış bölgenin hava almasını engelleyeceği için iyileşme süreciini geciktirdiği gözlemlenmiştir. Hafif yanıklara vazelin kullanılmaması uzmanlar tarafından önerilir.

Hafif diye düşünülen bazı yanıklar ciddi sorunlara ve enfeksiyonlara yol açabilir. Ani iltihaplanma ve enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için yanan bölgeyi steril gazlı bez ile sarabilir mikrop kalmasını engelleyebilirsiniz.

DOKTORA GİTMEYİ İHMAL ETMEYİN

Eğer yanık hassas ve dikkat edilmesi gereken bir bölgede ise mutlaka doktora başvurmalısınız. Doktor kontrolünde kullanacağınız merhemler yanığınızın en kısa sürede tedavi edilmesine yardımcı olacaktır.

Dikkat etmeniz gereken noktalar:

- Yanan bölge eğer küçük küçük su toplamaya başlamışsa elle müdahale edip su toplayan yerleri patlatmaya çalışmayın. Aksi halde enfeksiyonlara ve daha büyük komplikasyonlara neden olabilir.

- Yanığınızın olduğu bölgeye kıyafet değdirmeyin. Yeterince hassas olan yanmış bölgeye giysiniz değdiği takdirde yanma ve acıma hissi artarken aynı zamanda enfeksiyon riskini arttırmış olursunuz.

- Yanmış bölge kaşınmaya başlayabilir. Hassaslaşan deri kaşınmaya başlar ve kaşımamanız önerilir. Aksi halde kaşıdığınız yer mikrop kapıp tedavi sürecini oldukça uzatan yaralar açılmasına neden olur.

- Yanıklarınız iyileşmiş gibi görünse de ısıya karşı uzunca bir süre hassas olur. Banyo yaparken ve ya su değdirilecekse o bölgeye ılık su tercih edilmelidir.