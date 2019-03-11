Soğuk Isırması Nedir?

Soğuk havanın etkisiyle kan taşıyan damarlar daralır ve bunun sonucunda soğuk ısırması yaşanır. Özellikle vücudun uç kısımlarına yeterince kan gitmediğinde oradaki kan dolaşımının bozulmasından dolayı meydana gelir.

SOĞUK ISIRMASI NASIL ANLAŞILIR?



Soğuk havalarda özellikle açıkta kalan ellerde fazlasıyla görülmektedir. Parmak uçları bir anda beyazlamaya ve hissizleşmeye başlar. Hissizleşen ve beyazlayan bölge soğuk havaya maruz kalmaya devam ederse deride kırmızı kabarcıklar meydana gelir.

İlerleyen seviyedeki soğuk ısırması dediğimiz Frostbite soğuk kangrenine dönüşür. Parmakların tamamen hissizleştiğini hissettiğiniz anda mutlaka doktora başvurulmaldır.

Soğuk ısırmasından kendinizi nasıl korursunuz?



- Soğuğa fazla maruz kalmış, donmuş bölgeyi bir an önce ısıtmaya çalışmalısınız. Isıtmayı geciktirmeniz halinde kalıcı hasarlara neden olabilirsiniz.

- Donmuş bölgeyi karla ovalamak yanlış bilinen doğrular arasındadır. Birçok uzman bu yöntemin sakıncalı olduğunu söylemektedir.

- Sigara kullanımı damarların genişlemesine sebep olacağından dolayı sigara kullanılmaması tavsiye edilir.

- Donmuş bölgeyi ısıtırken soba vb ısıtıcılar kullanılmamalıdır. Soğuk ısırmasında ne yapmalı?

- Donmuş bölgeyi 20-25 dakika boyunca soğuk veya ılık su ile ısıtmalısınız.

- Rüzgardan kendinizi koruyun. Soğuk ısırması yaşadığınızda rüzgar canınızın daha fazla yanmasına neden olacaktır.

- Soğuk ve nemli bölgelerle temas etmeyin.

- Yanınızda varsa atkı veya herhangi bir bezi donan bölgeye hafifçe sarıp oranın

ısınmasını sağlayabilirsiniz.

- Doktora gidilmediği takdirde kangrene yol açma riski çok yüksek olan bu hastalık kesinlikle ihmal edilmemeli geri dönüşü olmayan hasarlar yaşanmaması için mutlaka tedavinin bir an önce başlaması gerekemektedir.

Bu yöntemler ilk soğuk ısırmasıyla karşılaştığınız anda en yakın sağlık kuruluşuna gidene kadar kendinizi biraz daha iyi hissetmenizi sağlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında doktora gitmek kesinlikle ihmal edilmemelidir.