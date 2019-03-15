Dışkı nakli (gaita nakli) nedir? Hangi hastalıklarda dışkı (gaita) nakli yapılır?

Bağırsaklar, ikinci beyin olarak tanımlanan ve metobolik dengeyi sağlayan vücudumuzun en önemli yapı taşlarından bir tanesidir. İnsan yaşamında son derece önemli olan mikroorganizmaların %70'inden fazlası bağırsaklarımızda bulunuyor. Yaşamımızı sağlayan, vücudumuzdaki önemli emilimleri gerçekleştiren ve hastalıklardan korunmamıza yardımcı olan bağırsaklarımız sağlıklı çalışmadığı zamanlarda vücut dengemiz bozulur, keyfimiz kaçar, hayattan zevk almamaya başlarız. Fazla antibiyotik kullanımı ya da çeşitli kronik rahatsızlıklar nedeni bağırsak floramızda bozukluklar olabilir. İnsanlık açısından çok önemli tedavi yöntemi olan bu naklin ayrıca hastalıklardan korunmak için de önemli etkisi olduğu biliniyor.

DIŞKISAL FLORA NAKLİ NEDİR?

Dışkı nakli, bağırsak florasında bozukluk olan, sürekli geçmeyen ishal ya da kabızlık sorunu, hazımsızlık, şişkinlik yaşayan ve diğer bağırsak hastalıkları ile mücadele eden hastalar için son derece uygun bir tedavi yöntemidir. Ülseratif kolit, iltihaplı kolon gibi hastalıklardan şikayetçi olan hastaların tedavisinde kullanılmaktadır. Dışkı nakli sayesinde gaita nakledilen hastanın sağlıklı bir floraya kavuşması ve hastalığa neden olan mikroplardan kurtulması hedeflenmektedir.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Sevda Soydan'a göre bağırsakları bu kadar önemli kılan şey; ağız, deri ve üreme organında da bulunan mikroskobik canlıların %70'den fazlasının bağırsaklarda yer almasıdır. Dr.Sevda Soydan:

"Bağırsaklardaki bakterilerin sayı ve çeşitliliğindeki değişikliklerin, pseudomembranöz enterokolit ve ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıklarından tutun, alerji, Parkinson, Alzheimer, MS, depresyon, otizm, obezite, diyabet ve kansere kadar varan hastalıklara sebep olduğunun düşünülmesi, mikrobiyotayı önemli kılıyor. Tüm tedavilere rağmen yanıt alınamayan vakalarda mikrobiyotanın değiştirilmesi ile ilgili çalışmalarda olumlu sonuçların yayınlanması ise konuyu daha dikkat çekici hale getirmiştir. Fakat daha çok kontrollü çalışmaya ihtiyaç vardır."

DIŞKI NAKLİ NASIL YAPILIR?

Dışkı nakli, sağlıklı bir bağırsak florasına sahip olan bir insandan alınan dışkının çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bağırsaklarında sorun yaşayan hastalara nakledilmesine denir. Nakil endoskopi (ağız yolu), ya da kolonoskopi (makat yolu) ile gerçekleştirilebilir. Dışkı, kan bağı olan bir aile üyesinden alınabildiği gibi herhangi bir kişiden de alınabilir. Vücudumuz için son derece önemli role sahip olan bağırsaklarımız, bu tedavi yöntemi sayesinde kronikleşen ve tedavi edilemeyen hastalıklardan kurtulacak.

Prof. Dr. Ahmet Uygun bağırsaklarımızın neden bu kadar önemli olduğu ve ne için ikinci beyin olarak adlandırıldığını şu sözleriyle açıkladı:

"Ağzımıza aldığımız her maddenin beyin üzerinde etkisi var. Mutluluğumuzu, neşeli ya da depresif olmamızı sağlayan dopaminin %70'i, serotonin hormonunun ise %95'i bağırsaklardan salgılanır. Bu salgılar yediğimiz maddelerden etkilenen mikrobiyota ile direkt ilişkilidir. Modern yaşamda insanların çok sık karşılaştığı depresyonun esas sebebi büyük olasılıkla bağırsaklarımızdaki muhteşem canlı dünyadaki dengenin bozulmasıdır. Uzun zamandır benliğimizin yalnızca beyinden oluştuğunu düşünüyorduk. Ama artık benliğimizin oluşmasında bağırsakların ciddi rolü olduğunu biliyoruz."