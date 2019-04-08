Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor
Giriş Tarihi: 4.4.2019 22:09 Son Güncelleme: 8.4.2019 08:14

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

Eğer her gün kalori hesaplamak ve aç kalmak istemiyorsanız salatalık diyetini deneyin. 1 hafta gibi bir sürede sonuçları görmeye başlayacaksınız. Tek yapmanız gereken sıralayacağımız birkaç yiyeceği tüketmeyi ihmal etmemek

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

Bu diyette her öğün, istediğiniz miktarda salatalık tüketebilirsiniz. Ama esas önemli nokta; ne zaman gerçekten çok aç hissetseniz salatalık tüketmenizdir. Bu sayede metabolizmanız hızlanacak, sindiriminiz kolaylaşacak ve bağırsaklarınız temizlenecektir.

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

Ayrıca salatalık vücudunuzdaki fazla sudan kurtulmanıza da yardımcı olur. Tüm vücudunuzun temizlenmesini sağlar ve uzun vadede sivilce problemlerinizden kurtarır.

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

YEMEK PLANI

KAHVALTI

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

AZ YAĞLI YOĞURT

200 gr salatalık
Karıştırın ve afiyetle yiyin. Eğer aç hissediyorsanız 2 şeftali veya 1 elma daha tüketebilirsiniz.

ÖĞLE YEMEĞİ

Büyük bir tabak salatalık salatası hazırlıyoruz ve bir dilim kızarmış ekmek.

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

ZAMAN ZAMAN ŞU TARİFTEN DE YARARLANABİLİRSİNİZ

2 patates
300 gr taze meyve
Kahve veya çay (şekersiz)
Salatalık

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

Salataları haşlayın veya fırında pişirin. Birkaç dilim tam buğday ekmeyi ve salatalık ile beraber tüketin. Daha sonraları eğer açlık hissederseniz, kendinize meyve salatası hazırlayabilirsiniz.

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

BİR TARİF DAHA

3 dilim tam buğday ekmeği veya 2 patates
150 gr ton balığı veya 2 yumurta veya 15 gr beyaz et
Salatalık

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

Seçtiğiniz malzemelere göre patatesleri haşlayabilir veya kızartabilirsiniz. Balık, yumurta ve et için de aynı seçenekler geçerli.

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

SALATALIKLI İÇECEK

Yemek aralarında bu içeceği tüketebilirsiniz.

Bir avuç ıspanak
20 gr badem veya ceviz
1 elma
Zencefil
1 salatalık

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

HAZIRLANIŞI

Elma salatalık ve ıspanağı blenderdam geçirin ama soymayın. Zencefili ekledikten sonra bir tur daha devam edin. İçilecek kıvama ulaştığında hazır demektir.

Bardağınıza badem veya cevizleri de ekleyerek tüketebilirsiniz. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça besleyici bir içecek hazırladınız.

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

AKŞAM YEMEĞİ

İstediğiniz herhangi bir meyveden 300 gr lık bir salata yapın.

EN İYİ SONUÇ İÇİN

İlk 7 günde sonuç almak istiyorsanız, kahvaltıyı sadece yoğurt ve salatalıkla, öğlen yemeğini bir dilim kızarmış ekmek ve salatalık salatasıyla, akşam yemeğini de sadece meyve salatasıyla sınırlı tutmanız gerekiyor.

Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz