Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

Bu diyette her öğün, istediğiniz miktarda salatalık tüketebilirsiniz. Ama esas önemli nokta; ne zaman gerçekten çok aç hissetseniz salatalık tüketmenizdir. Bu sayede metabolizmanız hızlanacak, sindiriminiz kolaylaşacak ve bağırsaklarınız temizlenecektir.
Ayrıca salatalık vücudunuzdaki fazla sudan kurtulmanıza da yardımcı olur. Tüm vücudunuzun temizlenmesini sağlar ve uzun vadede sivilce problemlerinizden kurtarır.
YEMEK PLANI
KAHVALTI
AZ YAĞLI YOĞURT
200 gr salatalık
Karıştırın ve afiyetle yiyin. Eğer aç hissediyorsanız 2 şeftali veya 1 elma daha tüketebilirsiniz.
ÖĞLE YEMEĞİ
Büyük bir tabak salatalık salatası hazırlıyoruz ve bir dilim kızarmış ekmek.
ZAMAN ZAMAN ŞU TARİFTEN DE YARARLANABİLİRSİNİZ
2 patates
300 gr taze meyve
Kahve veya çay (şekersiz)
Salatalık
Salataları haşlayın veya fırında pişirin. Birkaç dilim tam buğday ekmeyi ve salatalık ile beraber tüketin. Daha sonraları eğer açlık hissederseniz, kendinize meyve salatası hazırlayabilirsiniz.
BİR TARİF DAHA
3 dilim tam buğday ekmeği veya 2 patates
150 gr ton balığı veya 2 yumurta veya 15 gr beyaz et
Salatalık
Seçtiğiniz malzemelere göre patatesleri haşlayabilir veya kızartabilirsiniz. Balık, yumurta ve et için de aynı seçenekler geçerli.
SALATALIKLI İÇECEK
Yemek aralarında bu içeceği tüketebilirsiniz.
Bir avuç ıspanak
20 gr badem veya ceviz
1 elma
Zencefil
1 salatalık
HAZIRLANIŞI
Elma salatalık ve ıspanağı blenderdam geçirin ama soymayın. Zencefili ekledikten sonra bir tur daha devam edin. İçilecek kıvama ulaştığında hazır demektir.
Bardağınıza badem veya cevizleri de ekleyerek tüketebilirsiniz. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde oldukça besleyici bir içecek hazırladınız.
AKŞAM YEMEĞİ
İstediğiniz herhangi bir meyveden 300 gr lık bir salata yapın.
EN İYİ SONUÇ İÇİN
İlk 7 günde sonuç almak istiyorsanız, kahvaltıyı sadece yoğurt ve salatalıkla, öğlen yemeğini bir dilim kızarmış ekmek ve salatalık salatasıyla, akşam yemeğini de sadece meyve salatasıyla sınırlı tutmanız gerekiyor.