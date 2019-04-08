Salatalıkla 7 günde 7 kilo veriliyor

AKŞAM YEMEĞİ

İstediğiniz herhangi bir meyveden 300 gr lık bir salata yapın.

EN İYİ SONUÇ İÇİN

İlk 7 günde sonuç almak istiyorsanız, kahvaltıyı sadece yoğurt ve salatalıkla, öğlen yemeğini bir dilim kızarmış ekmek ve salatalık salatasıyla, akşam yemeğini de sadece meyve salatasıyla sınırlı tutmanız gerekiyor.