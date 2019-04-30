Kuyruk sokumu batması nasıl geçer?

Sürekli oturmamak, arada kalkıp hareket etmek önemli

Uzmanlar sürekli oturarak çalışanların sık aralıklarla kalkıp hareket etmelerini önermektedir. Aksi halde sürekli oturma halinden dolayı kuyruk sokumuna yapılan baskı bir süre sonra batma ve dayanılmaz ağrılara neden olmaktadır. Sık sık yolculuk yapanlarda da görülen bu rahatsızlık hareketsizlikle daha da çekilmez bir hal almaktadır.

Kuyruk sokumu batması uzun süreli olabilir



Başlayan kuyruk sokumu ağrıları hemen geçmeyebilir. Uzmanlar başlayan bu ağrı ve batmaların uzun süreli olabileceğini, neredeyse 1-2 yıl kadar aralıklarla devam edebileceğini söylemektedirler. Kuyruk sokumu ağrıları ve batmaları genellikle kırık olduğunu akla getirmektedir. Kırık olmasından ziyade daha çok çıkıkların meydana geldiği görülmektedir.

Kuyruk sokumu batması başladığında ihmal edilmemeli

Ciddiye alınması gereken bir rahatsızlık olan kuyruk sokumu batması kesinlikle ihmal edilmemeli ve bir an önce doktora gidilmelidir. Başlayan ağrıların ve batmaların zaman zaman geçtiği hissi oluşsa da tedavi edilmeden geçme ihtimali pek yoktur. Ara sıra kuyruk sokumu batmasının geçiyor olması rahatsızlığın bittiği anlamına gelmemektedir.



Erkeklere nazaran kadınlarda daha sık ortaya çıkar

Kuyruk sokumu batmaları genellikle kadınlarda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bunun nedeni ise kadınlarda pelvis bölgesinin yapısının kuyruk sokumunu daha korumasız bıraktığından dolayıdır. Bu sebeple kadınlar daha fazla kuyruk sokumu batması yaşamaktadırlar.



Doğum sonrasında sıkça görüldüğü bilenen kuyruk sokumu batması sebepsiz yere de ortaya çıkabilir.



Kuyruk sokumu batması nasıl tedavi edilir?

Enjeksiyon tedavisi yapılabilir

Şiddetli kuyruk sokumu batması yaşayanlara uzmanların tavsiyesi enjeksiyon tedavisidir. Enjeksiyon tedavisi de hastadan hastaya değişkenlik gösterebilen bir tedavi şeklidir. Her hastaya uygulanamayabilir. BU tedavi yönteminde doktorun tedavi planı önemlidir. Doktor hastanın enjeksiyon tedavisine uygun olup olmadığını muayeneyle tespit eder ve tedaviyi ona göre uygulamaktadır.



Tedavide tanı çok ve tespit çok önemlidir

Kuyruk sokumu batmasının tedavisinde doktorun tanısı çok önemlidir. Öncelikle ağrının neden kaynaklandığı bulunur ve o bölgeye gerekli uygulama yapılmaktadır.

Cerrahi tedavi her zaman gerekli olmayabilir

Kuyruk sokumu batmalarında cerrahi müdahale o bölgedeki duruma göre değişkenlik göstermektedir. Her durumda cerrahi müdahaleyi uzmanlar önermemektedir. İlk tedavi yöntemi olarak cerrahi müdahale pek uygulanmamaktadır.

Oturma simidi tedavi amaçlı değildir

Kuyruk sokumu batması tedavisi görenlerin oturma simidini tedavi amaçlı değil o bölgeyi koruma amaçlı kullandıkları bilmeleri gerekmektedir. Geçici bir kullanım süresi olan oturma simidi batan bölgeye dokunmadan kişinin rahat oturmasını sağlamaktadır. Bir tedavi yöntemi olmayan oturma simidi kuyruk sokumu batmalarında rahat oturulması için kullanılmaktadır.