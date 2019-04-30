Patates kızartmasının zararları nelerdir?

Patates, kızgın yağda 120 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta piştiği için, akrilamid denilen zararlı bir madde oluşuyor. Patates, işte o zaman gerçek anlamda bir zehre dönüşüyor. Bu yüzden bu akrilamid maddesi içeren ürünlerin uzun süre tüketilmemesi sağlık açısından büyük önem taşıyor. Tükettiğimiz bir çok gıda daakrilamid maddesi bulunmaktadır, fakat en fazla akrilamid maddesi patates kızartmasında ve patates cipsinde bulunmaktadır.

Patates kızartmasının bazı zararlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Patates kızartması ve patates cipsi yiyen annelerin sütlerinde, akrilamid olduğu saptanmıştır. Bebeklerinin, ilerleyen yaşlarında obezite olmasını istemeyen anneler, emziklik dönemlerinde mümkün olduğunca patates kızartmasından uzak durmalıdırlar.

Patates nişastası bol bir sebze olduğundan kalori oranı oldukça fazladır ve obeziteye neden olabilir.

Patates kızarması damar sertliğine ve damar tıkanıklığına sebep olduğu söylenmektedir.

Kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükseltir.

Ramazan ayında oruç tutan kimseler, sahurda patates kızartması tüketirlerse, çok çabuk acıkırlar ve susarlar.

Patates kızarması başta mide olmak üzere bir çok kanser hastalığına sebep olmaktadır.

İltihabı hastalıklar da patates kızartmasının neden olduğu rahatsızlıklar arasındadır.

Hamile kadınlarında çok fazla patates kızartması ve patates cipsi tüketmesi, doğacak bebeğinin obezite, veya şeker hastası olmasına neden olabilmektedir. Ayrıca hamile iken bu şekilde dengesiz beslenen anne adayları, kendileri de çok kilo alarak sağlıklı ve güvenli doğum yapma şanslarını kaybedeceklerdir.

Patates kızartması veya diğer kızartma türlerinin bir çoğu son derece sağlıksız besinlerdir. Özellikle gelişme çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesi hayati önem taşımaktadır. Burada en büyük görev annelere düşmektedir. Çünkü çocuklara damak alışkanlığını anneler kazandırır. Örneğin kendi sevmediği için evde pırasa pişirmeyen bir annenin çocukları da hayatları boyunca pırasa yemek istemeyeceklerdir. Patates kızartması gibi sağlıksız gıdaları da çocukları tanıştıran, yine anne ve babalardan başkası değildir...