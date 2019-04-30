Pırasanın faydaları nelerdir?

Pırasanın içerdiği besinler özellikle çok geniş bir yelpazede cilt sağlığına hizmet etmektedir. Cilt için harika besinler içeren pırasa aynı zamanda, kalp, kan, göz, kemik, sindirim sistemi sağlığını yakından ilgilendiren vitamin ve mineraller içermektedir.

Cilt sağlığına faydaları: Etkili ve doğal bir idrar söktürcü olan pırasa bu özelliği ile bir bakıma cilt sağlını da olumlu anlamda etklemektedir. Vücudun temizlenmesini sağlar ve cilde parlak bir görünüm kazandırır.

Pırasa, yeşil yaprakları beyaz kısmı diğer kısımlarından 100 kat daha fazla beta-karoten ve iki kat kadar C vitamini içerir. Pırasa A, C ve E vitaminleri kombinasyonu yanında içerdiği diğer mineraller ve bileşenler yardımıyla cildi güneş ışınlarından korur.

Saç sağlığına faydaları: Pırasa manganez, demir, C vitamini ve folat gibi mineraller açısından iyi bir kaynaktır. Pırasa tüketimi saç sağlığını koruma açısından hayatiönem taşımaktadır.

C vitamini ve demir açısından çok zengin olan pırasa saçların dökülmesini engelleyebilir. Bunun yanında saç köklerini güçlendirir, hatta dökülen saçların yeniden çıkmasına yardımcı olabilir. Saç dökülmesine neden olan anemi sorununu ortadan kaldırabilir.

Damar sağlığını korur: Serbest radikallere karşı çok etkili olan pırasa damarların dayanıklığını arttırır ve hipertansiyon riskini azaltır. Pırasa aynı zamanda vücutta bulunan bütün dokuların sağlığını koruyan K vitaminini bol miktrada içermektedir. Bunun bir sonucu olarak sağlam ve sağlıklı damar sisteminin oluşmasına katkıda bulunur. Ayrıca bu özelliği sayesşnde kan dolaşımını hızlandırır. Bu sağlık açısından faydalıdır.

Kemik sağlığını Korur: Pırasa K vitaminin içeriği yüksek osteokalsin, kemik sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bir fincan pırasa tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu K vitaminin nerdeyse 3/1'ni sağlayabilir. Bu perspektiften bile baktığımızda pırasanın kemik sağlığı için ne kadar önemli olduğunu anlamamız için yeyerli.

Kalp sağlığını korur: Pırasa kalp sağlığı için de çok önemli mineral ve vitaminler içermektedir. Özellikle damar ve kan sağılının korunmasına önemli bir rol oynayan prasa zaten dolaylı olarak kalbin yorulmadan çalışmasına katkıda bulunmaktadır.Pırasa koroner arter hastalığı ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Kronik inflamatuar hastalık riskini azaltıyor: Kronik inflamasyon, kalp sağlığı için zararlıdır. K vitaminini bol miktarda içeren pırasa , diyabet, obezite ve romatizmal arterit gibi kronik iltihaplı hastalıklar ile mücadele anti-inflamatuar özelliği sayesinde fayda sağlayabilir.

Sindirim sistemi sağlığını korur: Pırasa sindirim sistemi dostu beninler arasındadır. Sindirimi kolay olduğu gibi, sindirim işlemi için de organlara yardımcı olur. Mide, böbrek ve bağırsaklar için faydalı mineraller içerir.

Kansere yakalanma riskini azaltır: Pırasa kötü huylu tümörlerin oluşumuna neden olan unsurları ortadan kaldırır. Prostat, kolon ve yumurtalık kanserlerine yakalanma riskini azaltabilir.

Kilo vermeye yardımcı olur: Pırasa kilo vermeyi sağlar. Ayrıca pırasa doğal bir iştah kapatıcıdır. Pırasanın yüksek miktarda lifle içermesi uzun süre açlık hissini bastırır. Bunun yanında çözünür ve çözünmez lifler bağırsak hareketlerinin artmasını sağlar, bunun bir sonucu olarak da kabızlık gibi kilo vermeye engel olan hususları ortadan kaldırı.

Hamilelikte faydalıdır: Pırasa, aynı zamanda folat (folik asit) olarak bilinen B9 vitamini bakımından zengindir. Folatlar hamile kadınların beslenme sürecinin önemli bir parçasını oluşturur. Bu madde ayrıca yeni hücrelerin oluşması için ihtiyaç duyulan başlıca maddeler arasındadır.