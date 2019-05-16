Meyan kökü şerbeti nasıl yapılır? Meyan kökü şerbeti faydaları nelerdir?

Daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tüketilen meyan kökü şerbeti, özellikle Ramazan aylarında şerbetçiler tarafından satılmaktadır. Meyan kökü şerbeti faydaları arasında, hazmettirici, serinletici, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi yer almaktadır. Yaz aylarında terleme, düşük tansiyon, isteksizlik, halsizlik, yorgunluk belirtileri olanlara şifa sağlar. Tam bir enerji deposudur. İşte meyan kökü şerbetinin yapılışı ve meyan kökü şerbetinin faydaları...

Meyan kökü şerbeti nasıl yapılır? Meyan kökü şerbetinin yararları nelerdir?

MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ TARİFİ

Meyan kökü şerbeti yapımı için;

1 kök meyan kökü

3 litre su

3 litre su Tencereye konur. Eğer meyan kökü şerbetini akşamleyin hazırlıyorsanız, meyan köklerini beklemeye almak için sabaha kadar bekletiriz. Ancak, siz biran önce meyan kökü şerbeti içmek istiyorsanız 1,5 saat kadar suda bekletmeniz yeterli olacaktır. 1.5 saat bekledikten sonra meyan kökleri lifleri tencerenin içinden sıkılarak alınır. Daha sonra bir süzgeçle süzerek bir kaba boşaltılır.

Tamamen meyan kökü şerbeti olması için meyan kökleri tülbentten geçirilerek iyi bir şekilde süzülür. Bu süzme işlemi bir kez daha tekrarlanılarak meyan kökü şerbeti içinde tortu ve yabancı madde olmasını engellemiş oluruz. Meyan kökü şerbeti hazırlarken buradaki püf noktası, meyan kökü şerbetinin dibinde tortu birikmemesidir. Şişelere doldurulduktan sonra meyan kökü şerbeti tüketime hazırdır.

Meyan kökü şerbetini köpürtmek için ise, şerbetçilerin yaptığı gibi yüksek bir yerden bardağa meyan kökü şerbetini dökerek rahatlıkla köpürtebilirsiniz

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